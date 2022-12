VIDEO Legendarni vratar Uniteda skakao po studiju kad je Hrvatska pobijedila, sada ga osuđuju zbog toga

Cijeli svijet gledao je pobjedu Hrvatske nad Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru u petak. Jednako tako cijeli se svijet iznenadio toj istoj pobjedi jer Brazil ne samo da je bio izgledni favorit u susretu već se toj momčadi predviđalo osvajanje Mundijala, ali na putu im se našla Hvatska.

Slavlje je moglo početi nakon što je zadnja brazilska lopta pogodila stativu, a slavilo se diljem Hrvatske, ali i svijeta. Nisu se veselili samo Hrvati već i oni neutralni, među njima i Australci.

Jedan od njih je i Mark Bosnich, legendarni vratar australske reprezentacije koji je proveo u engleskoj ligi više od deset godina braneći vrata Aston Ville, Manchester Uniteda i Chelseeja. Rođen u Liverpoolu, ali australskom popularni Bozza na ovom je prvenstvu analitičar za televiziju SBS koja polaže prava na prijenos u toj zemlji.

Ne čudi izbor Bosnicha za komentatora i analitičara jer je tijekom i poslije karijere postao prava nogometna ikona "Down under", no nije se svima svidjela njegova reakcija nakon prolaska Hrvatske Gledao je u televizijskom studiju posljednji penal i kada je Marquinhos promašio, a Hrvatska prošla dalje počeo je skakati i trčati u krug od sreće.

Oni kojima se nije svidjelo slavlje pitaju se bi li se tako ponašao i da je Australija prošla u polufinale, aludirajući time na Bosnicheve korčulanske korijene.

