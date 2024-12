VIDEO Krikovi odjekivali stadionom u Koprivnici, poznatog igrača odveli na hitnu

U prvom dvoboju 17. kola HNL-a ovoga su petka u Koprivnici igrali Slaven Belupo i Gorica. Utakmica je to koja je vrlo važna za skupljanje bodova momčadi koje su se prije početka utakmice nalazile na 6. odnosno 8. mjestu prvoligaške ljestvice. Na samoj utakmici dogodio se jedan nesvakidašnji, pomalo bizaran incident koji je prerastao u nešto ozbiljnije...

Naime, igrala se 36. minuta kada je po desnoj strani jurio nekadašnji nogometaš Hajduka, danas branič Gorice Dino Mikanović. U pokušaju da ubaci loptu u kazneni prostor Mikanović se poskliznuo, nakon čega je lopta otišla izvan granica igrališta. S njim je u trku bio obrambeni igrač domaćih Luka Lučić. On se do također do zadnjeg trenutka borio za loptu, a kada su oba igrača kao i sama lopta bili izvan terena, Lučić je Mikanoviću potpuno nehotično nagazio na šaku.

Iako u prvi mah nije izgledalo bolno, stadionom su počeli odjekivati Mikanovićevi krikovi. Zasigurno nije bilo svejedno igraču Gorice, čepovima ga je nagazio Lučić i vjerojatno slomio prst na ruci. Iako se Mikanović brzo pridigao i htio nastaviti igru, klupski liječnik savjetovao mu je da izađe s terena, nakon čega je u igru ušao njegov suigrač Mario Matković. Mikanović je ubrzo ušao u kola hitne pomoći.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE