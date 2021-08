ANKETA Je li Dinamo zakinut za penal u završnici susreta protiv Legije na Maksimiru?

Dinamo je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka protiv Legije odigrao 1:1 na Maksimiru. Zabio je Petković i prekinuo svoj post duži od 1300 minuta. Maksimir je bio u deliriju, ali nakon što je Legia odgovorila golom Mucija za izjednačenje opet je sve bilo na početku.

Nažalost, taj je gol pao nekoliko trenutaka nakon što je Dinamo imao sjajnu priliku za 2:0, ali ju nije realizirao. Do kraja susreta, domaćini su pokušavali doći do ponovnog vodstva, ali to nisu uspjeli, a možda bi najbolja prilika bila ona iz penala, s bijele točke, a baš su za to dinamovci zakinuti.

Igrala se 90. minuta susreta kada je Petković primio loptu na kojih 17-18 metara od gola sjurio se prema Borucu. Odmah ga je povlačio Nawrocki, a potom ga je Wieteska srušio izravnim startom na njegove noge bez da je taknuo loptu. Ipak, sudac se nije oglasio.

Zviždale su tribine, bunila se klupa i igrači, ali Antonio Miguel Mateu Lahoz nije promijenio svoje mišljenje, a VAR-a u pretkolima - nema.

- Ja mislim da je to čisti penal. Ne znam zašto VAR-a nema u ovim trenucima, u pretkolima, je li to zbog financija ili čega, ali ne vrijedi sada plakati za prolivenim mlijekom - kaže Petković nakon susreta, a Krznar dodaje:

- Slažem se u potpunosti s Brunom. To je potpuno previd suca, ali na to moramo računati. Nekada su protiv nas, nekada u našu korist, to je tako. Moramo pobijediti u Varšavi, nema nam druge.

Video tog kontakta možete pogledati OVDJE od 2:14:48.