VIDEO Giroud zabio spektakularan gol za tri boda, a onda napravio pravu glupost

Talijanski nogometni prvak Milan stigao je na drugo mjesto ljestvice zahvaljujući teško izborenoj 2-1 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Spezije u susretu 13. kola.

Milan je bio apsolutni favorit u tom susretu te je dominirao prvim poluvremenom, ali postigao je sa,o jedan gol preko Thea Hernandeza u 21. minuti. U nastavku je Spezia krenula odlučnije te poravnala preciznim udarcem Danielea Maldinija u 59., igrača Milana na posudbi.

U 65. miniti Tonali je postigao sjajan gol sa 20-ak metara, ali on je poništen zbog prekršaja na sredini igrališta u začetku akcije, pa je rezultat 1-1 stajao sve do pred sam kraj susreta. Veliko iznenađenje ipak je spriječio Olivier Giroud u 89. spektakularnim volej udarcem.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS Soccer Football - Serie A - AC Milan v Spezia - San Siro, Milan, Italy - November 5, 2022 AC Milan's Olivier Giroud scores their second goal REUTERS/Daniele Mascolo Photo: Daniele Mascolo/REUTERS

Međutim, Giroud je nakon pogotka zaboravio da već ima jedan žuti karton, skinuo dres u velikom slavlju i dobio drugi žuti pa potom i crveni karton.

Olivier Giroud scores an 89th minute winner, celebrates in front of a sold out San Siro by removing his shirt, picks up a second yellow, sent off. It’s the worst rule in football and must change. pic.twitter.com/WW4c3vZCug