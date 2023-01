Novinar vodećeg brazilskog medija za VL: S Dalićem i Modrićem bili bi svjetski prvaci

Vijest o tome kako brazilski nogometni savez razmišlja o angažmanu Zlatka Dalića ovih je dana snažno odjeknula. Svi vodeći mediji u regiji prenijeli su našu priču o mogućnosti da hrvatski trener preuzme najuspješniju nogometnu reprezentaciju u povijesti. Jučer smo razgovarali s Filipeom Curyjem, novinarom i reporterom brazilskog Globa, vodećeg medijskog koncerna u toj državi. U taboru peterostrukog prvaka svijeta zadnjih se tjedana jako puno govorilo o novom izborniku koji bi napokon prekinuo post njihove nogometne reprezentacije na smotrama najboljih svjetskih reprezentacija koji traje više od dva desetljeća. Filipeu je također priča o Daliću kao brazilskom izborniku jako dobro zazvučala.

– Zlatko Dalić sigurno bi bio zanimljivo rješenje za Brazil. Kod nas se dosta govori o tome tko bi preuzeo reprezentaciju. Iskreno, htio bih vidjeti kako bi se uklopio u našu nogometnu filozofiju. Zadnjih dana kod nas se ponajviše govorilo o imenima poput Abela Ferreire koji radi sjajan posao u Palmeirasu. On je jedan od najozbiljnijih kandidata. U tu kategoriju također spada i Fernando Diniz, trener Fluminensea. Također, u nekim križaljkama spominje se i Zinédine Zidane. Dosta je ta rasprava bila intenzivna u svim vodećim medijima, a spominjalo se i Dalićevo ime. No, situacija oko izbornika malo je sada po strani jer je naciju potresla Peléova smrt – počeo je Filipe Cury.

Kako bi vaši navijači, odnosno nogometni autoriteti, reagirali na Dalića s obzirom na to da su vašu reprezentaciju u zadnjih stotinu godina vodila tek dva stranca?

– Nogometna javnost dosta je otvorena za takve rasprave. Prije deset godina situacija je bila drugačija i klima je bila drugačija i nije bilo mjesta za stranog izbornika. Niti bi ga navijači vjerojatno prihvatili. No, u ovom je trenutku situacija potpuno drugačija. Više od 50 posto navijača i nogometnih autoriteta smatra da ovoj reprezentaciji sada treba malo drugačiji pristup. Odnosno, nekakav zaokret. Zadnji naslov osvojili smo prije dvadeset godina i očito je da neke stvari treba napraviti drugačije želimo li opet uskoro osvajati trofeje.

Što bi to Dalić mogao donijeti brazilskoj reprezentaciji?

– Nadam se da bi nam donio rezultat, to je ono što nam nedostaje. Brazil je na vrhu ljestvice po Fifinim mjerilima, no u zadnjih dvadeset godina ne možemo otići do kraja na Svjetskim prvenstvima. Dalić zaslužuje pohvale za nevjerojatne rezultate. On ima sličan pristup Titeu, obojica znaju igrače različitih stilova igre složiti u momčad koja onda igra za svog izbornika. Možda je vrijeme za malo drugačiji stil brazilskog nogometa.

Točno je, Dalić ima jedinstven stil upravljanja skupinom igrača, je li to nedostajalo Brazilu u Kataru?

– Očito je da je Dalić stvorio momčad koja je izbalansirana. Bilo bi lijepo to vidjeti u našoj momčadi. Jer, mi uvijek razmišljamo o tome kako moramo napadati i biti agresivni. Dalić bi sigurno mogao donijeti nam taj balans. Protiv Hrvatske smo izgubili igrajući u sustavu 4-2-4, što je dovoljan dokaz našeg stila. Možda s tim Dalićevim balansom u momčadi ne bismo primili onaj pogodak u produžecima.

Jesu li se ohladile emocije Brazilaca nakon te naše međusobne utakmice?

– Da, ohladili smo se. Odmah 24 sata nakon utakmice. Ali bilo je bolno za nas jer smo mislili da nam će nam Neymarov pogodak biti dovoljan. Još dugo će boljeti taj poraz.

Koliko je još aktualna tema hrvatske reprezentacije u Brazilu?

– Stalno se govori o Hrvatskoj. Tijekom SP-a posebno, a i tjednima poslije. U Brazilu su se najviše divili Luki Modriću i Dominiku Livakoviću. Luka ima dosta navijača u Brazilu, jer ljudi dosta prate njegove igre u madridskom Realu. Svi mu se dive, možda bismo, da smo imali takvog igrača, osvojili SP.

Jesu li Brazilci više bili ljutiti zbog pobjede Hrvatske ili zbog činjenice da ste izgubili utakmicu u kojoj ste imali gotovo sve u rukama?

– Najviše smo ljutiti sami na sebe. Hrvatska je igrala svoju igru i zaslužili ste pobjedu, toga su u Brazilu svjesni. Najviše su nam zasmetale individualne pogreške naših igrača, posebice jer smo se dosta namučili da postignemo vodeći pogodak. Sada je taj očaj malo splasnuo, no bilo nam je jako teško gledati slavlje vaših igrača koje je, naravno, bilo zasluženo – zaključio je Filipe Cury.