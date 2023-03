VIDEO Dinamovac sjedio na klupi pa završio na posudbi. Sada je 'namjestio' tri gola u devet minuta

Nogometaši Maribora slavili su na gostovanju u slovenskom prvenstva protiv Brava rezultatom 3:2, a u sva tri pogotka svoje momčadi sudjelovao je dinamovac na posudbi u Sloveniji, Marko Tolić (26). Milijun i pol eura vrijedan veznjak zabio je i upisao dvije asistencije u svega devet minuta igre. Utakmicu je otvorio asistencijom Jakupoviću u 21., da bi zabio četiri minute kasnije. Ubrzo nakon toga asistirao je Watsonu za tri pogotka prednosti.

Domaćin se pokušao vratiti i postigao dva gola do 60. minute, ali to je bilo to što su gledatelji vidjeli od zgoditaka i Mariborčani su upisali sva tri boda. Toliću je ovo već šesti prvenstveni pogodak u ljubičastom dresu. Podsjećamo, igrač koji je bljesnuo u Lokomotivi pa završio na Maksimiru nije našao svoje mjesto u modrom sastavu pa su ga poslali na posudbu. Sada pokazuje zašto ga je hrvatski prvak uzeo...

Tolićevu predstavu pogledajte OVDJE.

Bivši hajdukovac Ivan Brnić postigao je dosad samo jedan pogodak manje. Dakle, Maribor ide na hrvatski pogon. Doduše, momčad Damira Krznara teško će stići vodeću Olimpiju, koja se odvojila na vrhu sa 60 bodova, 13 više od njih. Momčad iz Ljubljanje ima i utakmicu manje pa su praktički već riješili pitanje prvaka.

Spomenimo da se u Mariboru nalazi i bivši napadač Slaven Belupa, Marin Laušić.