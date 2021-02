VIDEO Brady pijan 'kao letva' bacao pehar i jedva stajao na nogama, držali ga suigrači...

Tom Brady osvojio je svoj sedmi Super Bowl u 43. godini života i tako još jednom potvrdio svoju veličinu u američkom nogometu.

Inače je Brady poznat kao sportaš koji, uz Cristiana Ronalda, najviše na svijetu brine o svome tijelu. Tako on ima gurua, poseban plan prehrane koji se sastoji od 80% povrća, pije 34 čaše vode dnevno, ide rano spavati i još puno toga što ga razlikuje od ostalih.

Možemo samo zapljeskati i reći 'svaka čast', isplatilo se. Ali, ipak i on je samo čovjek i on se također zna opustiti. Pokazao je to upravo nakon osvajanja još jednom naslova.

Tom Brady on land after the Bucs' boat parade 🚶‍♂️



(via @TBTimes_Bulls)pic.twitter.com/14IjcwZ4LT — ESPN (@espn) February 10, 2021

Naime, Tampa Bay Buccaneersi su nakon pobjede nad Kansas City Chiefsima gliserima obilazili zalijev, a pratili su ih i brojni navijači. Naravno da je ondje bilo i alkohola kojim su se igrači počastili , a među njima i Tom.

Sve je snimljeno i obilazi internetska bespuća, a Brady je na videu vidno pijan. U jednom je trenutku čak odlučio baciti trofej na drugi gliser, a uhvatio ga je Cameron Brate. Tešško je i zamisliti što bi bilo da ga je Brady uništio..

Pri izlasku s glisera Brady je bio toliko pijan da ga je Rob Gronkowski pridržavao. Naravno, nije pijanstvo pri proslavi ovakvog uspjeha ništa neuobičajeno, a Brady se nije niti krio već je prokomentirao:

- Ništa posebno, samo malo tekile od avokada.