Mogu li Šibenčani protiv cedevitaša četvrtfinale učiniti zanimljivim kad već Split, Zadar i Cibona dominiraju?

Ovog vikenda igraju se uzvratne utakmice četvrtfinala doigravanja za klupskog prvaka Hrvatske u muškoj košarci. Ova faza natjecanja započela je vrlo visokim pobjedama domaćina odnosno favorita koji su u četiri utakmice ostvarili prednost od "plus 129" što svakako nije idilična slika hrvatske klupske košarke.

Najveću pobjedu (plus 49) izborili su košarkaši Splita protiv Bosca (104:55), a približno dominantni bili su i igrači Cibone protiv Furnira (102:62). Zadar je nadjačao Dinamo (80:62) a od favorita, premda to krajnji rezultat ne sugerira (87:65), najviše se mučila Cedevita Junior koja je otišla na "plus 22" (7:65) tek nakon dalekometne kanonade u posljednjoj četvrtini u kojoj su cedevitaši zabili čak 10 trica.

- Ovo nam se dosad nije dogodilo no kada imate šutersku ekipu trebate vjerovati u igrače. Ja sam jedan od rijetkih trenera koji vadi igrače van kada ne šutiraju - kazao je Cedevitin trener Damir Mulaomerović i objasnio kako je došlo do toga da mu momčad ispali skoro dvostruko više trica (43) od dvica (23):

- Kada vam suparnik igra s tri pa i četiri visoka a vi nemate centarskih rješenja onda tražite svoj način da dobijete utakmicu. No, nema kukanja idemo probati završiti seriju već u Šibeniku a ja se nadam da će nam centar Topolović moći pomoći da malo rasteretimo vanjske igrače.

Stoga, što očekivati ove subote (Bosco-Split, Šibenka - Cedevita Junior, Dinamo - Zadar) odnosno nedjelje (Furnir - Cibona)? Ako je vjerovati slici stečenoj u prvim susretima tu bi sve trebalo biti jasno u nastupima žutih, Zadrana i cibosa a tek utakmica na Baldekinu možda bi mogla ponuditi neizvjesnost i eventualnu treću utakmicu.

- Mi smo u Zagrebu puknuli. Cedevitaši su otišli na 10 razlike i mi se nismo uspjeli vratiti. Imali smo svoje probleme što ne umanjuje pobjedu Cedevite. Meni je bitno da se oni s nama moraju mučiti i napravit ćemo sve da se još jednom vidimo u Zagrebu. Volio bih da ovo doista bude najzanimljivija serija u četvrtfinalu - poželio je Damir Milačić, trener Šibenke.

A Cibonin trener Josip Sesar nada se da će i u nedjeljnoj utakmici u Dubravi (18 sati) moći ponešto minuta udijeliti svojim juniorima, 18-godišnjem beku Frančeševiću (6 koševa) i 17-godišnjem centru Pavkoviću (5 koševa, 3 skoka), kao što je to bio slučaj u prvoj utakmici igranoj na parketu Draženova doma.

- Mi imamo problem s Ciboninom dvoranom. Ovo je bila osma, možda i deveta utakmica da mi katastrofalno šutiramo pa se nadam da ćemo biti precizniji na našim koševima u Dubravi. Tražit ćemo svoju priliku i probati tu drugu utakmicu učiniti zanimljivom. Dakako, bit će to jako težak zadatak jer nasuprot sebe imamo momčad čija vanjska linija ima najbolji šuterski rang, bolji i od Splita i Zadra koji, doduše, imaju neke druge prednosti. Kako sam već i prije rekao, za mene je Split i daje favorit broj jedan ove završnice - ustvrdio je trener Dubrava Jeronimo Šarin.

S obzirom na vrlo skraćenu rotaciju, Cibonin trener Josip Sesar nada se Mazalinovu povratku na parket. Jer s ovim ljevorukim krilnim-centrom Cibona dobiva na dubini i skoku.

- Dubrava nam je imala 17 napadačkih skokova i to je svakako zabrinjavajuće. Bez Mazalina u sastavu naš bek-šuter Majcunić morao je igrati najveći dio utakmice na lažnoj četvorci. U Dubravi će dvorana biti ispunjena i za očekivati je da će Furnir kod kuće igrati puno hrabrije.

A hrabrije će, zacijelo, igrati i Dinamo koji se na svom parketu nada i podršci svojih Bad Blue Boysa a zanimljivo će biti vidjeti hoće li se u subotu u 20 sati u Draženovu domu pojaviti i Zadrova navijačka skupina Tornado. Inače, svjesni razlike u odnosu snaga, dinamovci su već izrazili veliko zadovoljstvo sa svojom debitantskom sezonom među premijerligašima. Osim četvrtfinalom doigravanja, mogu se pohvaliti i s polufinalnom Kupa Krešimira Ćosića.

I Bosco se ima čime pohvaliti. I oni su u početku sezone više razmišljali kako sačuvati status premijerligaša a malo tko je vjerovao da će na koncu završiti među najboljih osam. Uostalom, vidi se to i po odlasku Amerikanca Hemphilla kojeg nisu htjeli zadržati dulje od planiranog ligaškog dijela.