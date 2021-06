Biserka Petrović emotivno: 'Kao da mi Dražen hoće reći nešto, odmah moram pobjeći'

Dražen Petrović, voljeni hrvatski košarkaš, poginuo je na današnji dan prije 28 godina u prometnoj nesreći koja je umalo bila izbjegnuta.

>> POGLEDAJTE VIDEO: Sin Ace Petrovića otkrio voštanu figuru svoga strica

No, unatoč toj stravi koja je potresla cijeli sportski svijet, Draženov duh i dalje živi. Brine se za to i njegova obitelj kroz Muzej Dražena Petrovića smješten u Ciboninom tornju u Zagrebu. Ondje su mnoge stvari koje podsjećaju na Dražena, a sada jedna koja je posebno upečatljiva. Naime, povodom 28. godišnjice smrti postavljena je voštana figura u prirodnoj veličini francuske kiparice Elisabeth Daynes, a začetnica ideje je, pogađate, Draženova majka - gospođa Biserka.

- Ljudi me uvijek motiviraju, imaju svoju priču o Draženu kada dođu u muzej i razgovaraju. Jedan liječnik, Zagrepčanin, ali radi u Ljubljani, je tako stigavši u muzej rekao: Gospođo Petrović, ja sam za jedan potez. Kako to da nema Draženove voštane figure? Zašto ne razmišljate o voštanoj figuri? I to je mene onda potaklo. Unatoč bolesti supruga, unatoč godinama, došla sam u vezu sa Madame Tussauds, radilo se već dugo, ali zadnjih 6 mjeseci intenzivno na tome i evo, sada smo uspjeli - govori nam Biserka i otkriva:

- Žao mi je što nije dovršen taj dio muzeja, budući da ga sada preuređujemo. Bit će za javnost otvoreno na njegov rođendan 22. listopada. Znate, figura će biti pod svjetlima, bit će pomična, pokazivat će djeci, posjetiteljima kako se igra košarka. Rekla sam danas to i novoj vlasti u Gradu Zagrebu da to moramo dovršiti, da ne možemo sada stati. I ja neću stati dok to ne bude tako. Najveći dio je napravljen, dovezli smo figuru, sada treba dovršiti. Nadam se da ću imati snage - ispričala nam je.

- Ali ja vam ne mogu biti ni minute kraj te figure. Bježim. Toliko je realna da čekam samo kao da mi nešto želi reći. Sjajno je napravljena, baš onakva kakav je Dražen bio.

Doduše, ne želi gospođa Biserka to samo za svoga pokojnog sina.

- Već sam razgovarala s Janicom Kostelić dok je ona bila u politici da napravimo to za sve naše uspješne sportaše. Mi smo malena zemlja, a toliko smo puno sportaša dali i to vrhunskih. A opet, u svakom sportu se netko istakne. U rukometu Balić, u tenisu Ivanišević... Druge zemlje to imaju, a mi ne. Ona se složila sa mnom, ali je onda ostala trudna i maknula se s funkcije, a s drugima jednostavno nisam ostvarila takvu suradnju.

Nakon 28 godina od gubitka sina, izgubila je i svoga muža Joleta koji je već godinama bio bolestan i s kojim je ona bila od svoje 17 godine. No, jedan motiv ona uvijek ističe.

- Meni su djeca osnova svega u životu, nešto najljepše! Nije mi žao truda, suradnje, naučila sam se od Dražena tome. To često govorim. Puno me je Dražen naučio. Dok živim i hodam vrijednosti ne nestaju, ali morate ih postaviti gdje trebaju biti jer ako se povijest zaboravi, ona se nije ni dogodila. Joj, toliko je Dražen bio divan i pametan i lijep i sposoban i skroman. Imao je ono nešto, nešto čime je povezivao ljude. Bio je drugačiji. Imali smo mi još uspješnih ljudi i sportaša, ali njega nije određivalo samo to. On je bio drugačiji. I mene je toliko puta upozoravao - kazala nam je i otkrila jednu zgodu:

- Jednom, Draženu je bilo negdje 16-17 godina, susjeda mi je u Šibeniku ostavila smeće pred ulazom. Ja sam bila ljuta, bijesna. A onda mi je Dražen rekao: Mama pa što se mrštiš i svadiš. Da si joj se nasmijala, ne bi ti to nikad više napravila! I ja si pomislim, vidi ti, ja moram od sina svoga učiti, a ne da je obrnuto, haha.

Bez supruga joj je, kaže, jako teško.

- Ovo su za mene čudne okolnosti. Ovo je prva godina kako sam sama došla u Zagreb, bez svoga supruga kojega sam nedavno izgubila. Teško je to prihvatiti. Ljudi kažu 'neka se ne pati' i misliš da je to ispravno, ali koliko se god pripremao za taj kraj, na kraju se s njim ne možeš pomiriti. Navikao si na nekoga, a sada ga nema. Djeca, unuci, prijatelji svi imaju svoje obaveze. Ti se na kraju vratiš u prazan stan. O suprugu sam brinula 13 godina, toliko ga nisam htjela dati u dom. Teže mi je sada samoj, nego kada je bio tu. Bez njega je sve prazno - priča nam iskreno.

- Suprug i ja smo sve radili skupa, samo je bilo različito što se on povukao, a ja nisam. Jednostavno smo potpuno različiti. Evo, recimo, ja bih na Mirogoju mogla biti satima, danima. Niti sam gladna, niti žedna. Ne treba mi ništa. A on nije. On nije mogao, on bi što prije išao. Zašto? Zato što je on to gledao kao mjesto u kojemu je Dražen ispod zemlje. Ja nisam. Ja sam uvijek nekako gledala da on odozgora gleda na nas, gleda što radimo za njega, raduje se. Da je još tu, da živi njegov duh i ideja.

Voštana figura bit ce otvorena za javnost na Draženov rođendan kada će svijet još jednom zapljeskati 'košarkaškom Mozartu'.