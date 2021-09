Veliko srce slavnog Nijemca: Pročitajte Kloppovo pismo malenom navijaču oboljelom od raka

Trener Liverpoola Jurgen Klopp pokazao je koliko veliko srce ima. On je predivnom gestom obradovao jednoga malenoga navijača.

Naime, Chris je bolestan. Dijagnosticiran mu je rak, a njemački strateg mu je poslao pismo.

- Dragi Chris, nadam se da vam ne smeta što vam pišem. Samo želim da znate da su svi u obitelji Liverpool uz vas. To je puno ljudi. Ponekad zastanem i razmislim koliko ljudi podržava mene i moje igrače, to me fascinira. Činjenica da se svi držimo zajedno čini ovaj klub tako posebnim - stoji na početku pisma, a dalje:

My brother got this letter from Jurgen Klopp whilst having treatment for his cancer. What a gent ❤️😢 #ynwa pic.twitter.com/DuPbvhM8fJ — Andy (@andyjock83) September 19, 2021

- Nadam se da im ovaj put ne smeta što govorim u ime svih njih kada vam kažem da smo svi uz vas. To nisu samo riječi, to nam je zaista važno. Kad slušam svoje igrače kako govore o tome što im pomaže u teškim trenucima, jedna od ključnih stvari koju kažu je podrška kluba i navijača. Kažu mi i da im je njihova obitelj najvažnija. Vjerojatno vam ne moram to govoriti jer mi je rečeno da imate sjajnu obitelj i prijatelje oko sebe koji se trude podržati vas. You´ll Never Walk Alone.