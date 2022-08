Veliko priznanje za Kanea! Liverpoolova legenda: 'Ne dobiva poštovanje koje zaslužuje'

Postigavši dva gola u pobjedi Tottenhama protiv Nottingham Foresta, kapetan Spursa Harry Kane uspeo se na diobu trećeg mjesta najboljih strijelaca Premier lige svih vremena.

Kane je stigao do brojke od 187 golova u Premier ligi koliko je zabio i Andy Cole, a samo su Alan Shearer (260) i Wayne Rooney (208) zabili više golova u povijesti natjecanja.

Only Alan Shearer and Wayne Rooney have scored more Premier League goals than Harry Kane 🎯 pic.twitter.com/Q2cwZGwbqA