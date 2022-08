NA NASLOVNICAMA

Engleski mediji oduševljeni Perišićem u Tottenhamu, pišu samo hvalospjeve

– On je jako važan igrač, kreće se prema naprijed, dobar je jedan na jedan i može koristiti obje noge. No i on i Doherty još moraju raditi kako bi kondicijski došli do vrhunca jer se muče nakon dugačkih ozljeda. Perišić mora nastaviti raditi jer u ovom trenutku to još nije Perišić kojeg poznajem. Ali to je normalno i sretan sam što je skratio vrijeme oporavka – poručio je Antonio Conte.