Veliki uspjeh hrvatskog paraboćara. Osvojio je drugo mjesto na svjetskom turniru u Zagrebu

Najbolji hrvatski paraboćar Davor Komar osvojio je drugo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji na World Boccia Intercontinental Challengeru – Zagreb 2023., koji se održava u dvorani II zagrebačkog Doma sportova. Velik je to uspjeh jedinog hrvatskog paraboćara koji je do sada nastupio na Paraolimpijskim igrama. Komar je u kategoriji BC4 otvorio natjecanje s tri pobjede te se kao pobjednik skupine A plasirao izravno u četvrtfinale.

U četvrtfinalu je bio siguran protiv brončanog s Europskog prvenstva Španjolca Vasilea Apachea s 5:1, dok je u polufinalu bio još uvjerljiviji protiv Portugalca Domingosa Vieire s 9:1. U finalu je u izjednačenom dvoboju izgubio od Nijemca Borisa Nicolaija s 3:4 osvojivši srebro, svoju prvu pojedinačnu medalju na nekom od zagrebačkih turnira, nakon dva srebra u parovima. U istoj kategoriji nastupio je i Milorad Kružić, no u skupini je upisao dva poraza i nije prošao dalje.

– Finalna utakmica bila je vrhunska i energična, zaista sam uživao. Moj je suparnik za punat bio bolji i čestitam mu – rekao je trenutačno četvrti paraboćar na svjetskoj ljestvici, kojem je ova medalja donijela važne bodove u borbi za plasman na Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine.

– Ovo su bodovi koji se više neće brisati, vrijede do kraja godine, kada se zaključava lista – dodao je ovaj rođeni Puljanin i član BKOSIIŽ Istrijane kojeg u Zagrebu očekuje i nastup u konkurenciji parova s Anamarijom Arambašić.

Komara već nekoliko godina trenira naš nekadašnji proslavljeni reprezentativac i dvostruki svjetski prvak u boćanju Valter Ivančić.

– Sretan sam zbog Davora jer naš rad dolazi do izražaja. Prvi sam put na natjecanju s njim. Želio sam to vidjeti i osjetiti. Čini mi se da smo na dobrom putu. Na početku mi je bilo čudno, nisam znao što me čeka, kako se ponašati. No s vremenom se sve posložilo – rekao je Ivančić.

Do medalje je stigla i svjetska doprvakinja Dora Bašić, koja je u kategoriji BC1 bila treća. Članica BK Dan iz Slavonskog Broda prošle je godine slavila u Zagrebu, no ovoga puta stigla je do bronce. U polufinalu je izgubila od Francuskinje Aubert (0:6), no u susretu za broncu pobijedila je Portugalku Patricio sa 6:1.(dm)