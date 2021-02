Velika hrvatska nada ima 17 godina, a predviđaju joj sjajnu budućnost

Nije ona prošlotjedna slalomska pobjeda Zrinke Ljutić u austrijskom Zell am Seeu bila veliko iznenađenje i izuzetak, već bi te pobjede mogle postati pravilo. Naša mlada nada jučer je ostvarila prvu pobjedu u Europskom kupu i u veleslalomu voženom na slovenskom skijalištu Krvavec. To joj je, dakle, druga uzastopna pobjeda u nastupima Europskog kupa. Trenutačno je druga u ukupnom poretku Europskog kupa, šesta u veleslalomskom i peta u slalomskom poretku! Pred Zrinkom Ljutić, djevojkom koja je tek prije koji dan napunila 17 godina, uistinu je svijetla budućnost.

Veleslalom joj je najdraži

Tek je nedavno ušla u prava seniorska natjecanja, a već je dva puta u dvije različite discipline pobijedila djevojke i do 15 godina starije od sebe, i to ne bilo kakve skijašice. Na ovim su utrkama u konkurenciji bile skijašice koje su među 20 najboljih u svijetu i redovito osvajaju bodove u Svjetskom kupu. Nakon što je u dječjim uzrastima redovito harala konkurencijom, čini se da bi Zrinka to jako brzo mogla raditi i među onim “najvećim” djevojkama.

U Sloveniji je jučer odradila dvije briljantne vožnje. Nakon prve vožnje, u kojoj je od nje bila bolja samo Norvežanka Kaya Norbye, Zrinka je pod težim uvjetima za svoj startni broj odradila još bolju drugu vožnju jer je uspjela zadržati svoju prednost nad ostalim skijašicama koje su imale znatno jednostavnije uvjete, a zatim i nadoknaditi svoj zaostatkom za spomenutom Norbye koja je završila na trećem mjestu. Drugo je mjesto osvojila još jedna Norvežanka, Marte Monsen koju je Zrinka nadmašila za jednu jedinu stotinku sekunde.

Znaju u hrvatskoj skijaškoj reprezentaciji i u obitelji Ljutić da ovo nije prevelik šok, veći je čak bio onaj u Austriji jer Zrinka je, posebice u posljednje vrijeme, puno bolje rezultate prikazivala u veleslalomskim negoli u slalomskim nastupima. S ovakvim vožnjama, bez pretjerivanja, već može osvajati bodove u Svjetskom kupu i vratiti dugoočekivanu iskru u hrvatsko žensko skijanje kao što ju je Filip Zubčić vratio u muško.

Andrea Komšić tek 44.

Koliko dobre vožnje je Zrinka jučer odradila govori i podatak da su dvije iskusne skijašice iz Svjetskog kupa, poput 11 godina starije Simone Wild te devet godina starije Katarine Huber, za Zrinkom zaostale više od sekunde. Čisto za kontekst, Huber već ima tri top 10 plasmana u Svjetskom kupu, a Wild također tri, s tim da su sva tri veleslalomska (jednom je bila četvrta, nadomak postolju). Isto tako, o Zrinkinoj dominaciji dovoljno govori i činjenica da je naša već nešto iskusnija reprezentativka Andrea Komšić za osam godina mlađom kolegicom zaostala više od pet i pol sekundi (44. mjesto).

Iako Zrinkina pobjeda sama po sebi nije veliko iznenađenje, ovo su jako dobre vijesti za hrvatsko skijanje, jer nije toliko jednostavno napraviti tranziciju iz juniorskih natjecanja u ova najjača seniorska. Kako je i sama Zrinka rekla uoči svojeg debija u Svjetskom kupu, uvijek se treba nadati da će vas nešto iznenaditi na stazi.

Prvo pitanje koje se nameće nakon ovih sjajnih rezultata u drugom najjačem skijaškom natjecanju jest: kad dolaze na red dobri plasmani u Svjetskom kupu. Odgovor je vrlo jednostavan – ubrzo, jer Zrinki je već na njezinu debiju u Svjetskom kupu, na slalomu u Semmeringu, nedostajalo samo 64 stotinke za ulazak u drugi “lauf” (i to sa startnim brojem 70). Inače, Zrinka je dosad imala tri nastupa u Svjetskom kupu, no zasad nije došla do bodova. Zanimljivo, i Janica Kostelić i Mikaela Shiffrin u četvrtom su nastupu stigle do prvih bodova u Svjetskom kupu. Neka taj niz nastavi i naša Zrinka!