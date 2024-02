Velika Dinamova nada briljira, ponude mu stalno stižu: 'Nije mi bilo lako otići, ali pogodio sam'

U prvom dijelu sezone, Tin Hrvoj (22) bio je među najboljim desnim bočnim u slovenskoj ligi. Ovaj mladi branič prošao je sve omladinske selekcije Dinama u kojima je odigrao zapaženu ulogu. U to njegovo doba ranog igračkog sazrijevanja cijela je struka maksimirskog kluba bila uvjerena kako će Tin izrasti u prvoligaškog igrača. Igrama slovenskom prvoligašu Radomlju potvrđuje taj potencijal. Zapravo, već neko vrijeme igra iznad razine slovenske lige.

- Nakon Dinama odlučio sam otići u neku prvu ligu. Ukazala mi se prilika u Radomlju i nisam je htio propustiti. Slovenska liga je slabija od hrvatske, no sve je to negdje jako blizu. Naravno, naša četiri najbolja kluba svijet je za sebe, u odnosu na drugi dio ljestvice i u Sloveniji i Hrvatskoj. Dobio sam povjerenje trenera i kontinuitet igara što je zapravo najvažnije. Neke stvari su se potom dogodile same po sebi. Osjećam veliko samopouzdanje, imamo dobru momčad. Doduše, prvi dio sezone nam rezultati nisu išli na ruku kao drugi dio prošle sezone. No, momčad odlično radi, bit će sve u redu - počeo je Hrvoj.

23.05.2020., Stadion Maksimir, Zagreb - Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - HNK Gorica. Tin Hrvoj. "nPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kada govorimo o slovenskoj ligi, Celje je trenutačno najbolja momčad.

- Sigurno. Puno dobrih stvari toj je priči donio i naš trener Damir Krznar. Jako dobro poznaje ligu i odličan je trener. Imaju deset bodova prednosti i tu ne bi trebalo biti iznenađenja kada je riječ o naslovu prvaka.

Dobra forma u prvom dijelu sezone sigurno je veliki motiv Tinu Hrvoju?

- Za moj rast znači sigurno puno. Jasno je da razmišljam o iskoraku. Dobio sam neke ponude, no razgovaram s klubom i ljudima koji me vode. Neću se zalijetati, želim donijeti pravu odluku. Nije problem čekati ni ljeto da se otvori prava opcija. Nekada sam prije možda znao i žuriti, no naučio sam lekciju. Tamo sam gdje trebam biti.

Tin je još mlad i tek je počeo učiti lekcije. Što bi bio iskorak za njega ako uzmemo u obzir trenutačno stanje?

- Uvijek je nezahvalno davati takve procjene. No, mislim da bi razina više bio neki dobar klub u HNL-u, Švicarska, Austrija... To je vrlo realan i dobar sljedeći korak.

Koliko razmišlja o eventualnom povratku u Hrvatsku?

- To bi bila isto prihvatljiva opcija, dom je uvijek dom. Bude li neka ozbiljnija ponuda, sigurno ću o tome razmisliti.

Dinamo je donedavno tražio desnog beka, možda su trebali samo baciti oko u susjedstvo?

- Pratio sam ta zbivanja, pričalo se o i Franu Tudoru, sada su doveli pojačanje iz Francuske. Pratio sam na pripremama i Nou Mikića, mislim da se na njega treba računati u perspektivi.

Po čemu pamtite vaše doba u Dinamu?

- Najviše po Ligi prvaka u kojoj smo dvije godine za redom bili u četvrtfinalu. Bio mi je to najljepši period. Igranje s najboljim europskim klubovima. No, Dinamova škola me puno toga naučila...

Koliko je teško bilo otići?

- Bilo mi je teško, naravno. Dinamo je specifičan jer se u mlađim kategorijama stalno dominira. Kroz B momčad sam ušao u seniorski nogomet. Nedostaje mi ta priča u kojoj sam proveo desetak godina. Navikao sam se na ljude u klubu i oko njega. Ponosan sam što sam bio dio vrhunske nogometne priče. No, sada moram malo više gledati sebe i osobni napredak.

Nakon dvije godine u Radomlju, Tin može kazati da je pogodio s odabirom?

- Pa složio bih se s tom tezom. Nakon Dinama, imao sam ponudu iz HNL-a. Odlučio sam se za Sloveniju jer mi je bilo ponuđeno da ću imati kontinuitet igara, a to mi je bilo najvažnije.

Hrvoj prati zbivanja i u HNL-u, tko će biti prvak?

- Naravno da bih htio da to bude Dinamo, a objektivno imaju i najbolji kadar. Nakon dugo vremena odigrali su jako dobru utakmicu, onu protiv Gorice. Naravno, neće biti lagano. U dvije utakmice nastavka dosta toga se promijenilo, posebice kada je Rijeka u pitanju. Oni igraju jako dobar nogomet, olakotna okolnost je mir koji imaju. Nemaju nikakav imperativ, mene su također iznenadili.

Kada razmišlja o svom razvoju zadnje dvije godine, Hrvoj će kazati:

- Kada gledam svoje juniorske utakmice i uspoređujem ih s ovim današnjim izvedbama, rekao bih da sam puno napredovao u dolasku prema naprijed, centaršutu, igri pod presingom, postavljanju... Čini mi se da brže procesuiram neke stvari na terenu, što je normalno jer to dolazi s godinama i iskustvom. Uglavnom, popravio sam one ofenzivnije stvari - zaključio je Hrvoj.