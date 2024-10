Vatreni ima koronu! Klub objavio koliko će izbivati s terena

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić bio je u četvrtak pozitivan na koronavirus pa nije nastupio za Real Sociedad protiv Maccabija iz Tel Aviva. "Bio je bolestan. Nije ništa ozbiljno, mogao bi zaigrati već u nedjelju", rekao je u petak Hini klupski glasnogovornik Jon Munduate.

Sučić, 22-godišnji veznjak, nije se osjećao dobro uoči nastupa u Beogradu gdje je Maccabi ugostio Baske u Europskoj ligi. Testiran je zbog simptoma koji su upućivali na koronavirus, a rezultat testa je bio pozitivan. Real Sociedad je pobijedio s 2-1, a u nedjelju ga očekuje doma prvenstvena utakmica s Osasunom.

Mladi vatreni izvrsno je započeo svoju prvu sezonu na španjolskim travnjacima. U redove baskijske momčadi stigao je ovoga ljeta u transferu iz Red Bull Salzburga vrijednom deset milijuna eura. Sjajno se snašao, a njegove igre su nerijetko i bolje, no što je to bio slučaj kada je nastupao u dresu austrijskog doprvaka.

Tako je u osam nastupa upisao jedan pogodak. Bio je to izvrstan gol protiv Atletico Madrida, no opasan ofenzivni veznjak nerijetko prijeti protivničkom golu. Ilustrira to i njegova igra protiv Real Madrida kada čak dvaput pogodio okvir gola. Njegovu izvrsnu formu i talent prepoznaje i klub koji ga je proglasio najboljim igračem u mjesecu rujnu.