Vaterpolistice su me “kupile” podrškom nakon što mi je prije dvije godine umrla supruga Ana

Ždrijeb za EP u Barceloni nije pomilovao naše vaterpolistice. U posljednjem krugu ostale su Njemačka i Hrvatska, priželjkivali smo skupinu B u kojoj su bile Srbija i Turska, ali dobili smo skupinu A s Francuskom i Izraelom (uz Nizozemsku, Italiju i Grčku). Našim sirenama cilj je ulazak u četvrtfinale, a to će im iz te skupine biti teže...

- Šteta, malo je nedostajalo da dobijemo lakšu skupinu, ali ja uvijek idem težim putem. Dobro ćemo se pripremiti, pobijediti Izrael i Francusku i ući u četvrtfinale - komentirao je izbornik vaterpolistica Dragan Matutinović (64), iskusni vaterpolski stručnjak kojemu su hrvatske vaterpolistice šesta reprezentacija koju trenira.

Dosad je vodio vaterpoliste Španjolske, Francuske, Slovačke, Kine i Turske. Nismo ga morali pitati gdje mu je bilo najljepše, sa Španjolcima je osvojio olimpijsko, svjetsko i europsko srebro.

- Bilo je to lijepih 12 godina. Reprezentaciju koja je bila na dnu svjetskog vaterpola doveo sam u vrh. Naučio sam ih raditi - kaže popularni Matuta, objasnivši odakle on u ženskom vaterpolu.

- Prije dvije godine nazvao me Perica Bukić i predložio mi da preuzmem žensku reprezentaciju. Uspio me nagovoriti i nije mi žao. Djevojke su me prigrlile, bile su tu kad mi je bilo najteže, jer mi je u travnju 2016. umrla supruga Ana. U radu s njima sam se potpuno našao, napravili smo sjajno ozračje u timu, a to je najvažnije. Učinili smo veliki iskorak, prije su nas Srpkinje “nabijale”, a sad smo bolji i od njih i od Njemica. Imamo mlade i pametne igračice koje su mi veliki izazov. Želio bih s njima na SP, a posebno na OI u Tokio 2020. godine - kaže Matuta.