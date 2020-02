VAR je u HNL stigao kao spasitelj, ali i odmah eliminirao jednog suca

“Blaženi VAR!”, uskliknuo je ushićeni Hajdukov trener Igor Tudor u Varaždinu, što je doista bila raritetna situacija.

Naime, ovo je prvi put unatrag nekoliko desetljeća da netko ih Hajdukovih redova pozdravlja neku inovaciju iz Hrvatskog nogometnog saveza.

A da je Tudor pak prošle jeseni bio na Burićevu mjestu na Hajdukovoj klupi, nema sumnje da bi tada pozdravio i činjenicu da VAR-a u tom trenutku još nema budući da su bijeli u nekoliko navrata imali očite sudačke pogurance.

– Zadovoljan sam uporabom VAR-a u prvom proljetnom kolu. Cilj je VAR-a ispraviti pogrešne sudačke odluke i u tome smo uspjeli – kazao nam je voditelj HNS-ove edukacije za VAR Domagoj Vučkov.

Fokus je naravno bio na spomenutoj utakmici Varaždin – Hajduk (0:3), u kojoj su na osnovi intervencije iz VAR sobe Splićanima dodijeljena čak tri kaznena udarca, a jedan mu je pogodak bio poništen. Taj Hajdukov junak u VAR sobi bio je sudac iz Svetoga Ivane Zeline Igor Pajač.

Međutim, što to govori o sudačkoj trojci na travnjaku: glavnome Pejinu te pomoćnicima Marjanu Tomasu iz Osijeka i Kruni Šariću iz Županje?

– VAR je ispravno postupio kod prvoga kaznenoga udarca i ispravio očitu pogrešku glavnoga suca. Sudac uvijek mora donijeti odluku, a VAR mu je samo “back up” koji se oglašava ako utvrdi jasnu i očitu pogrešku – indirektno se Vučkov obraća Pejinu te dodaje:

Spasit ćemo šest od deset

– Ja bih bio najsretniji kada se VAR nikada ne bi uključio. To bi značilo da suci nisu donijeli pogrešku odluku. No nemojmo nikada zaboraviti da su samo ljudi. Mi ćemo od deset pogrešnih odluka spasiti šest, a to je ogroman postotak, dok će ostale biti iz tzv. sive zone.

Saznajemo kako je sudac iz Donjeg Miholjca Tihomir Pejin od kontrolora suđenja Gereka iz Zaboka za tri velike pogreške u Varaždinu dobio izrazito lošu ocjenu 7.4. U obrazloženju u ocjenjivačkoj tablici za suce i pomoćne suce za tu ocjenu stoji:

“Ispod očekivanja s lošom kontrolom tijekom cijele utakmice, uključujući suđenje s jednom bitnom pogreškom ili suđenje s dvije ili više bitnih sudačkih pogrešaka (kao crveni karton, kazneni udarac...) i eventualno drugih značajnih područja koja zahtijevaju poboljšanje.”

To bi značilo da Pejina čeka stanka od najmanje četiri utakmice. Igor Pajač u VAR sobi ocijenjen je izvrsnom desetkom.

Slažete li se u mišljenju sa šefom Sudačke komisije Ante Kulušića da će suci ipak biti mirniji sada kada je VAR stupio na scenu? Nije li varaždinska utakmica dokaz da oni i dalje griješe, pitali smo Vučkova.

– Ja bih kao sudac svakako bio mirniji jer bih znao da će me, ako donesem pogrešnu odluku, VAR ipak spasiti – odgovara Vučkov.

Zakazali i pomoćni

Bivši savezni sudac, Zagrepčanin Borislav Bezjak, pohvalio je intervencije VAR-a na našim stadionima. No istodobno kritizira izvedbu sudačke trojke u Varaždinu.

– Strašno mi je zasmetalo da glavni sudac Tihomir Pejin nije vidio očigledno igranje rukom igrača Varaždina kod prvoga kaznenoga udarca i reagirao je tek na intervenciju iz VAR sobe. Pa što će nam onda suci na terenu ako to ne vide? – kaže Bezjak i nastavlja:

– Također, ako već Pejin nije vidio da je Hajdukov igrač udaren kod trećega kaznenoga udarca, čudi me da to nije vidio njegov pomoćnik? Usto, pri situaciji iz prvoga dijela, kada je na intervenciju VAR-a Hajduku poništen pogodak zbog zaleđa, to je zaleđe također morao uočiti pomoćni sudac i ne oslanjati se na pomoć VAR-a.

VAR je, u svakom slučaju, plus za Hrvatsku ligu, tvrdi Bezjak, ali i upozorava:

– Hajduk je zahvaljujući VAR-u u Varaždinu bio spašen, ali VAR nije tehnologija, nego je i VAR samo čovjek. Vidjet ćemo što će biti kada se VAR u nekim dvojbenim situacijama ne bude uključivao – dodao je Bezjak.

