Šegi je uzor Didier Drogba, a za uspon je 'kriva' mama

U pobjedi Hajduka 5:1 kod Istre 1961 autor najljepšeg pogotka bio je najmlađi na travnjaku, 17-godišnji napadač splitskog kluba Michele Šego. Zabio je Michele predivnim volejom s ruba 16-erca, lopta je u odličnoj paraboli završila točno ispod grede.

Tim golom Šego je postao sedmi najmlađi strijelac Hajduka u povijesti HNL-a, prvijenac je zabio sa 17 godina, devet mjesec i četiri dana.

A tko je Michele Šego, do prekjučer široj javnosti nepoznati nogometaš?

Dočekao šansu u napadu

Tog dečka na Poljudu su označili kao projekt kluba, kao dečka pred kojim je velika budućnost. Neki ga već uspoređuju i s Nikolom Vlašićem. Uostalom, u Hajduk su stigli iz istoga kluba – Omladinca, odnosno njegova sljednika Adriatica.

Šegi je dvoboj s Istrom bio peti nastup za prvu momčad Hajduka, ukupno je odigrao 140 minuta, a sada je zabio i prvi gol. Po talentu, trebao je igrati i više, no tijekom sezone bilo mu se teško izboriti za minutažu uz konkurente u napadu Ercega, Ohandzu, Futacsa, Saida, Almeidu...

Zato se 17-godišnji Michele ove sezone uglavnom kalio u 2. HNL igrajući za Hajduk II. A pritom je u 20 nastupa zabio šest pogodaka.

Da bi mogao postati stroj za golove, Šego je pokazivao još od najranije dobi, igrajući za Adriatic, u 2. HNL za pionire.

– Prosječno je po utakmici zabijao tri gola, a utakmice su završavale 7:0, 8:1, 9:2... Ne volim nikada isticati pojedinca, ali naša momčad bio je Michele Šego. Brzo smo u klubu prepoznali njegov talent, predsjednik me iz momčadi kadeta prebacio u pionire kako bih direktno radio na Šeginu razvoju. Bio je daleko iznad svih po kvaliteti, ali nismo mu dali da se ponaša kao zvijezda. Uvijek je bio skroman, na zemlji, vjerujem da mu je to pomoglo da se razvije u igrača koji je sada prvotimac Hajduka. Iako je još tada, s 12-13 godina, imao cilj postati profesionalcem, nije zanemarivao ni školu. Za to je sigurno zaslužna i njegova obitelj, a pogotovo mama Ivanka koja ga je stalno vozila na trening – kaže Ante Zebić, Šegin trener iz vremena dok je bio u Adriaticu.

Veliko priznanje Guardiana

Inače, Šego je iz malenog mjesta Broćanca u Dalmatinskoj zagori.

– Iz skromne je obitelji, a takav skroman ostao je i sada kad je u Hajduku. Ponosni smo na našeg Mikija, ali i na bivše igrače Adriatica Vlašića, Livaju, Roguljića – otkrio je Zebić kakve je sjajne igrače iznjedrio maleni Adriatic.

Prijatelji ga zovu Miki, što je skraćenica od Michele, neobičnog imena za jednog Dalmatinca.

– To je talijansko ime koje sam dobio po jednom obiteljskom prijatelju iz Umaga. Često ga ljudi krivo čitaju pa me oslovljavaju s Mišel, a zapravo je Mikele – objasnio nam je Šego dok je prošle godine igrao za hrvatsku reprezentaciju na Euru do 17 godina u Hrvatskoj.

Iako mu je tek 17, Šego ima već 40 nastupa za razne selekcije hrvatske reprezentacije. A gotovo uvijek igra za stariju generaciju pa je tako već upisao i jedan nastup za selekciju do 21 godine.

Ugledni Guardian nedavno je Šegu uvrstio među 60 najvećih svjetskih nogometnih talenata, a otkrio nam je i tko mu je uzor.

– Didier Drogba! A najdraži strani klub Chelsea – kaže Šego, koji unatoč igranju za Hajduk nije zanemario školu, 3. je razred turističke škole.

