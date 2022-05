Uznemirujuće: Poginuli bivši Barcelonin igrač i njegov brat, automobil je neprepoznatljiv

Bivši nogometaš Barcelone Maxi Rolon (27) poginuo je u prometnoj nesreći u Argentini. Mladi Argentinac je izgubio život na autocesti u blizini Rosarija.

Automobilom je prešao u suprotnu traku, sletio s puta i udario u drvo. U nesreći je život izgubio i njegov stariji brat Ariel, također nogometaš.

"Zgroženi smo smrću Maxija Rolona (1995), Barceloninog nogometaša od 2010. do 2016. godine. Izražavamo najdublju sućut i šaljemo punu podršku njegovoj obitelji. Počivaj u miru", piše na službenom Twitteru Barcelone.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4