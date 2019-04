Uznemirujuće! Djevojci u tučnjavi razbijena glava, vidjela joj se lubanja

U sunaslovnoj borbi večeri na Bellator 220 priredbi Ilima-Lei Macfarlane (10-0) uspješno je obranila titulu u muha kategoriji, a njenu izazivačicu Vetu Arteagu (5-3) zaustavio je lakat zbog kojeg su doktori morali prekinuti ovaj dvoboj.

Arteaga se pokazala kao teška protivnica za 29-godišnju Amerikanku kojoj je ovo bila treća uzastopna obrana pojasa, a presudni trenutak u meču dogodio se tijekom treće runde kada je MacFarlane preciznim laktom napravila posjekotinu na njenoj glavi, piše Fightsite.

