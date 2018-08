UŽIVO Prijelazni rok u Engleskoj: Topnici nude 30 milijuna eura za Vidu

U engleskom elitnom nogometnom razredu danas u 18 sati završava prijelazni rok. Klubovi su tu odluku donijeli kako bi izbjegli izmjene u momčadima kada već počne prvenstvo.

U većini ostalih liga prijelazni rok traje do 31. kolovoza i do tada Englezi mogu prodavati svoje igrače, ali ne i kupovati. Ovdje pratite uzbudljive posljednje sate prijelaznog roka u u Premiershipu:

12:25 - Manchester United želi dovesti Diega Godina iz Atletica, javlja Metro.

11:40 - West Ham je doveo Lucasa Pereza iz Arsenala.

11:05 - Chelsea je predstavio Matea Kovačića, više pročitajte OVDJE.

10:35 - Topnici će Bešiktašu ponuditi 30 milijuna eura za Vidu, javlja The Evening Standard.

10:10 - Domagoja Vidu želi Wolverhampton koji namjerava potrošiti još nekoliko desetaka milijuna eura. No za hrvatskog braniča zanimanje je pokazao Arsenal, piše BBC.

