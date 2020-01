UŽIVO Bit će dramatično do kraja, Hrvati i Španjolci potpuno izjedančeni!

– Jasno je da nam je za plasman u Tokio ovdje potrebno zlato. I mi ćemo sve učiniti da ga osvojimo, idemo do kraja. Kvalitetu za to imamo, ali kao i dosad, idemo korak po korak, cilj po cilj. Sad smo maksimalno usredotočeni na Španjolce, lani su nam u Gwangjuu, u polufinalu Svjetskoga prvenstva, opalili snažnu pljusku i učinit ćemo sve da se to u Budimpešti ne dogodi – kazao je izbornik Tucak.