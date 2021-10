UŽIVO Ivica Olić: Cipar može biti sretan što su dobili samo tri komada, a Bayernu zahvaljujemo na Stanišiću

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 7. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru kao gost svladala Cipar sa 3-0 (1-0).

Nakon prespavane noći, predstavnicima medija će se od 14 sati obratiti pomoćni trener Ivica Olić.

Osvrt na dvoboj?

- Mislim da su to one utakmice u kojima možeš puno izgubiti, a jako malo dobiti. Znali smo da će Cipar držati pozitivan rezultat. Dok god nismo mi imali dva gola, oni su se bacali na glavu u njihovim mogućnostima. Držali su obranu, pokušali iz nekih polukontri. Ali nakon utakmice, pogledali smo ju opet, Cipar mora biti zadovoljan što je samo 3:0.

Stanišićev debi?

- Ne samo s Josipom, Hrvatska je i prije imala super igrače iz dijaspore. Nekoliko sezona je on već bio na pragu prve ekipe, ali praktički do ove sezone je proveo sve vrijeme u drugoj momčadi, tako da moramo biti zahvalni treneru Bayerna što mu je dao priliku. On se u nemaloj konkurenciji nametnuo, odigrao sjajne utakmice, mi se nismo dugo dvoumili. Kada je Josip definitivno odlučio igrati za Hrvatsku, bilo je samo pitanje kada će zaigrati. Imao je samo par početničkih grešaka u počecima utakmice, ali kako je vrijeme prolazilo i on se opuštao.

Pozvan je Luka Sučić zbog kartoniranog Kovačića.

- Luka je kao i Josip početkom ove sezone starter ne samo u austrijskom prvenstvu nego i u nekoliko sjajnih utakmica u Ligi prvaka. Već dugo ga pratimo, ali on je na poziciji gdje je kod nas konkurencija najveća. Jučerašnju utakmicu smo gledali koliko smo mogli, a onda kasnije dobili informaciju da je odigrao sjajno. Osobno mislim da se radi o jako kvalitetnom i potentnom igraču pred kojim je sjajna budućnost.

Napad Hrvatske?

- Imali smo puno promašenih šansi, ali moram priznati da, ne da sam zadovoljan, nego mi smo jučerašnjom utakmicom, stvorili veliku razliku. Da smo zabili 5,6,7 golova, bilo bi realno, ne bi bilo neobično. Bili smo kreativni, otvoreni. Nisam zadovoljan jedino realizacijom.

Kakvu Slovačku očekujete?

- Nama dobro znan protivnik. Mi se vraćamo u Osijek. Čujemo da ide sjajno prodaja karata, to me ne čudi, ovaj dio Hrvatske je uvijek sjajno punio stadion. Slovačka je svojim porazom jučer izborila ambiciju, šanse su im gotovo nikakve, tako da očekujem čak jedan šaren sastav, da će izbornik dati priliku njihovim drugim igračima. To nekada zna biti i opasno. Radi se o reprezentaciji koja ipak ima nekakvu kvalitetu. Mi moramo biti maksimalno koncentrirani. Vidimo da i Rusija uzima bodove tako da je lako moguće da će utakmica u 11. mjesecu zapravo odlučivati o onome tko odlazi na SP.

Zadovoljava li te rad samo u reprezentaciji?

Hrvatska je do novih bodova u kvalifikacijama stigla zahvaljujući golovima Ivana Perišića (45+2), Joška Gvardiola (80) i Marka Livaje (90+2).

S ova tri boda Hrvatska je ostala na vrhu ljestvice, ima 16 bodova, kao i druga Rusija. Treća je Slovenija sa 10 bodova, četvrta Slovačka s devet, dok su na dnu Malta i Cipar sa po četiri boda.

Hrvatska će u 7. kolu u ponedjeljak u Osijeku ugostiti Slovačku.

Plasman na SP 2022. izborit će pobjednik skupine, dok će drugoplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije.

>> Dalićeva Hrvatska je najbolja od neovisnosti: