Ivan Rakitić: Boli me kad kažu da ne želim igrati, moje srce kuca za Hrvatsku

Ivan Rakitić priključio se hrvatskoj reprezentaciji u Splitu uoči kvalifikacijskih utakmica s Mađarskom i Walesom. Raketa je preskočio prošlo okupljanje, a sada će pred hrvatskim novinarima objasniti što se s njim događalo. Njegovo obraćanje u hotelu Lav u Podstrani zakazano je za 13:30.

- Jedva se čekam družiti s našim navijačima. Čekam i ne utakmicu nego i trening sa suigrača da se dobro pripremimo.

- Što je razlog za situaciju u Barceloni? U nogometu se nekad događaju situacije koje ne trebamo razumijeti, ali trebamo ih poštivati. Jako mi je neugodno i teško jer sam navikao igrati. To mi je jako teško i svi koji me poznaju znaju da se jedva čekam vratiti na teren. Srećom da imam dobru obitelj koja iz mene izvlači pozitivu. Željan sam nogometa i želim biti dio reprezentacije. Dat ću sve od sebe da se to u Barceloni promijeni.

Zašto nije došao na prošlo okupljanje?

- Vrlo jasno i jednostavno - za mene nikad nije bilo dvojbe hoću li igrati za reprezentaciju jer je ona broj jedan. No, nekad u životu treba postaviti prioritete. Da sam znao osjetiti situaciju u klubu, znao bih reagirati. Za mene je bilo najbolje isprazniti glavu i kad dođem dati sve od sebe. U tom trenutku nisam mogao biti ja i bilo je korektno da se ne pojavim, a ne da budem loše volje i glavom na drugom mjestu. Hvala izborniku i kapetanu Luki koji su me razumijeli i dali podršku.

Mađarska?

- Pobijedili su nas tamo, ali znaju kakva ih atmosfera čeka i kakva reprezentacija. Za mene je ovo kao jedna od prvih utakmica. Analizirali smo Mađare, znamo da će biti teško jer su organizirani, ali igramo doma pred našom publikom. Moramo ići korak po korak, odraditi ovu utakmicu, a onda razmišljati o Walesu.

- Znamo da su očekivanja jako velika, ali znamo i naš motiv i da nakon dugo godina opet igramo u Splitu. Znamo da su ljudi željni reprezentacije, a mi volimo igrati u cijeloj Hrvatskoj - Splitu, Osijeku, Rijeci, Zagrebu... Neka navijači u četvrtak uživaju.

- Ljudi su željni reprezentacije, vidjeli smo da su se karte rasprodale za nekoliko sati. To je to što trebamo. Pritisak je u redu i treba biti tako jer smo doprvaci svijeta.

Konkurencija je velika, a dolaze mladi poput Vlašića i Brekala.

- Poštujem ih sve, Nikola je fantastičan koji ima karijeru pred sobom. Imamo teške utakmice u tri dana i bit će mjesta za sve nas. Najvažnije je da budemo pravi i da se međusobno poštujemo.

- Bolno je čitati i slušati da ne želim igrati za Hrvatsku, Švicarska mi je dala sve, ali moje srce je odlučilo da kuca za Hrvatsku. Nikad nije bila odluka protiv Švicarske nego za Hrvatsku. U karijeri se događa puno stvari, putovanja, utakmice, ali da bolje da ostanem doma nego da pričamo o tome da moja ljubav za Hrvatsku nije maksimalna. Uvijek sam svim srcem igrao za Hrvatsku.

Koliko planira igrati za Hrvatsku?

- Što je duže moguće. Nemam neku brojku nastupa pred sobom.

Vidi li se u budućnosti u dresu Barcelone ili nekog drugog kluba?

- Poštujem situaciju u klubu koja je meni teška i neugodna. Moja želja je igrati i želim igrati u Barceloni, a ne biti samo dio momčadi. Dat ću sve od sebe da budem u momčadi. To je najveći klub na svijetu i nema boljeg mjesta. Želim igrati, ali ako se nešto promijeni, sjest ćemo i vidjeti što je najbolje.

Još se jednom vratio na reprezentaciju.

- Za mene situacija nije tko sam i što sam nego što je najbolje za reprezentaciju. Kad osjetim da više ne mogu davati sve, razgovarat ću s izbornikom, predsjednikom i Lukom. Kad glava nije spremna, ne možeš koliko god noge htjele.