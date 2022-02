UŽIVO GOL! Rijeka zabila iz prve prilike, Drmić zatresao mrežu Hajduka

Iako je do kraja prvenstva još jako puno i teško je donositi zaključke, jadranski derbi na Poljudu sigurno će biti ozbiljan ispit za momčad Valdasa Dambrauskasa. Hajdukovi navijači očekuju da će bijeli u toj utakmici pokazati autoritet dostojan momčadi koja pretendira na naslov prvaka. S druge strane, Rijekin koncept sigurno nije za podcijeniti. Goran Tomić, talentirani trener Rijeke, najavio je da zna lijek za Marka Livaju, najboljeg igrača i strijelca lige.

- Hajduk igra puno bolje nego proteklih sezona. Očito je sada priča posložena za konačan iskorak koji dugo čekamo. Naravno, za taj iskorak uvijek treba i sreće, bez tog faktora ništa nije moguće. Puno je subjektivnih okolnosti koje utječu na rezultat, no činjenica je da Hajduk trenutačno ima odličnu momčad koja je konkurentna za naslov prvaka pa i više od toga. Mislim da je to razina i za Europu. Opet kažem, ozbiljne priče morate pametno posložiti - kaže Tomislav Erceg, bivši napadač Hajduka i Rijeke.

A što očekujete od jadranskog derbija?

- Hajduk je favorit u odnosu na bilo koga kada igra na Poljudu. Tako će biti i sada. Volio bih da Hajduk na kraju uspije i naravno da navijam za to da moj klub osvoji naslov. Ova utakmica ipak neće biti odlučujuća jer će četiri najbolje momčadi sigurno do kraja prvenstva gubiti bodove i posrtati. Sve do kraja natjecanja bit će jako neizvjesno.