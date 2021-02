UŽIVO Rodeš i Vidović sjajni, Zubo ima šansu za drugu vožnju, Kolega izletio...

Izgledi da se danas dogodi ta 11. medalja, i to u muškom slalomu (10 sati, HTV 2), manji su no što su bili u petak u veleslalomu, no Zubo će, kao i uvijek, napasti beskompromisno pa što Bog da. Koliko mogu Istok Rodeš, Matej Vidović i Samuel Kolega još je uvijek enigma, no direktor reprezentacije Pavlek vjeruje da se i među njima (uključivši i ozlijeđenog Eliasa Kolegu) krije onaj koji će, bude li dovoljno ustrajan, jednog dana eksplodirati kao što je to, u svojoj osmoj sezoni u Svjetskom kupu, učinio Zubčić.