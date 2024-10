UŽIVO Čekamo reakcije nakon drame u Varšavi, što će reći Dalić i igrači?

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u Varšavi protiv Poljske (3:3) u dvoboju 4. kola Lige nacija. Imali su vatreni i prednost od 3:1 koju su držali do ulaska u posljednjih 20 minuta dvoboja. Domaćin je stigao do izjednačenja, a Hrvatska je u 76. minuti ostala bez vratara Dominika Livakovića koji je dobio crveni karton zbog prekršaja nad Robertom Lewandowskim. Za Hrvatsku su u razmaku od 20. do 26. minute pogađali Borna Sosa, Petar Sučić i Martin Baturina. Sljedeće utakmice igramo 15. studenog u gostima protiv Škotske, te 18. studenog protiv Portugala na Poljudu.

Čekamo reakcije izbornika Dalića i igrača naše reprezentacije iz Varšave.

