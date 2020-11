Babić nokautirao Littlea u trećoj rundi, Britanac 'zaspao kao beba'

Alen Babić (6-0) je u trećoj borbi s 2:43 sekunde do isteka tehničkim nokautom nakon nakon nekoliko parova krošea srušio na pod Britanca Toma Littlea i upisao svoju šestu pobjedu u stopostotnom pobjedničkom nizu.

1. runda:

Babić je u posljednjoj minuti prve runde bacao sjajne kombinacije na Littlea, koji se baš i nije opirao.

2. runda:

Babić apsolutno dominira, činilo se kao da će u ovoj rundi biti siguran kraj, no visoki gard je sačuvao na nogama Littlea i ulazimo u treću od osam mogućih rundi.

3. runda:

Gotovo je! Little je izdržao samo nekoliko sekundi na nogama kada ga je hrvatski boksač riješio lijevim krošeom za odlazak na spavanje. Šesta pobjeda, šesti nokaut Babića.

Niall Kennedy je posljednja žrtva Savagea prije ovoga meča, dok je posljednja pobjeda Littlea u dalekoj 2017.

'Savage' je na vagi imao točno 96,8 kilograma dok se Little zaustavio na 106,5. Britanac je teži skoro 10 kilograma što je ipak pet kilograma manje u odnosu na 2018. godinu i meč s Filipom Hrgovićem dok je Babić iste težine kao što je bio protiv Nialla Kennedyja u posljednjem meču (96,7kg).

Uvod u sam meč bio je žestok. Babić je Littleu zamjerio jednu od izjava uoči meča.

- Bio sam ti prijatelj tri mjeseca dok si bio debeo poput krafne. Tad smo bili dobri, a sada mi govoriš da je Hrgović bolji i da će me nokautirati. Zašto? Svi sumnjaju u mene, a ja ih sve nokautiram u prve dvije runde - rekao je Alen Babić na pressici prije borbe te nastavio:

- Nokautirat ću i tebe, u prvoj. To si ti rekao za mene, a sada će ti se to dogoditi, to je je*eni plan. O tebi sam govorio lijepo, ali si izabrao Hrgovićevu stranu. Prodao si se njemu i sada ne možeš više biti u Savageove vojske. Ja te volim, ali Savage je ljutit. Želim što prije završiti s tobom završiti - poručio je 48. teškaš svijeta.