Uzdanica Nexea odlazi u Mađarsku: Jezik neću naučiti kao ni mnogi naši igrači

Rukometaši Nexea večeras (18.45) u dvorani OŠ Kralja Tomislava igraju uzvratni susret osmine finala Europske lige. U goste im dolazi Motor iz Zaporižja. Našičani imaju prednost od četiri pogotka iz prve utakmice (27:23) i trebalo bi se dogoditi veliko čudo da domaća momčad ne uđe u četvrtfinale. Jedan od glavnih uzdanica Nexea bit će danas Marin Jelinić, lijevo krilo. U prvom susretu, u Düsseldorfu, gdje je Motor bio domaćin, nije igrao.

Koljeno je sad uredu

- Imao sam peh na treningu dan prije utakmice. Naime, dobio sam jak udarac u koljeno koje je nateklo pa nisam ni bio u sastavu. Srećom, sjajno me zamijenio Bakić koje je postigao pet pogodaka. Ali, za danas sam spreman, nadam se da će i Melić igrati pa ćemo biti kompletni - rekao je Jelinić.

Četiri pogotka su velika prednost za uzvrat?

- Moramo biti oprezni i ozbiljni da nam se ne dogodi austrijski Hard koji nas je kod kuće pobijedio sa sedam golova prednosti. Znamo da je velik ulog u igri. Motor igra puno drukčije u Europskoj ligi nego u Drugoj njemačkoj ligi. To je pokazao u našem prvom susretu. Vjerujem da oni mogu puno bolje igrati i to će nastojati i pokazati u Našicama. No, imamo i mi svoje adute i kvalitete.

Bila bi lijepa priča kada biste drugu godinu zaredom igrali na završnom turniru.

- Naravno da nam je to svima želja. Vjerujem da ćemo danas pobijediti, a onda bi nas čekao Göppingen s trojicom naših igrača. Već sam razgovarao sa Šarcem i Šegom o našem mogućem susretu. Mislim da imamo šansu jer je njihov ritam dosta težak. Igraju jako puno teških utakmica u kratko vrijeme - naglasio je Jelinić.

Marin je karijeru počeo u Metkoviću, 2015. prešao je u Kaštela, a sad je već petu sezonu u Nexeu. Trebao je ove sezone igrati za Meškov iz bjeloruskoga grada Bresta. S obzirom na to da se dogodila ruska agresija na Ukrajinu, zbog čega je EHF suspendirao sve ruske i bjeloruske klubove iz europskih natjecanja, svi igrači dobili su i mogućnost promjene sredine. Tako se Jelinić zahvalio Bjelorusima i ostao u Našicama. Ali samo do kraja ove sezone. Već je potpisao za mađarski Szeged, a njegovo mjesto u Nexu zauzet će Manuel Štrlek koji stiže iz Veszprema.

- Vrijeme je da i ja konačno zaigram u Ligi prvaka. Mislim da sam izabrao dobar klub, a što se tiče učenja mađarskog jezika, mislim da ga neću naučiti kao ni mnogi naši igrači koji su u Mađarskoj igrali godinama. Evo, Blažević je proveo devet godina u Mađarskoj i nije naučio jezik.

Jelinić je prošao sve selekcije naše reprezentacije u mlađim kategorijama, uključujući seniorsku reprezentaciju, za koju je debitirao na Europskom prvenstvu u Mađarskoj 2022. Bio je i na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Švedskoj.

Sigurno idemo na EP

- Velika je čast nositi dres hrvatske reprezentacije, to je nešto neopisivo. Znate, kad cijeli život trenirate, kad kao dijete pratite hrvatsku reprezentaciju kako igra, bori se, osvaja medalje uz vjerne navijače na tribinama, a onda preko noći ostvarite svoj san i obučete taj hrvatski dres za koji ste gotovo čitav život trenirali, velika je to sreća - rekao je Marin.

Uskoro će završetak kvalifikacija za EP, Hrvatska igra u Grčkoj, a zatim u Rijeci s Belgijom?

- Sigurno ćemo izboriti EP, i to s obje pobjede - zaključio je Marin.