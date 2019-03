Uoči dvoboja sa Srbijom: Incident u Splitu ne bi trebao narušiti naše odnose

Hrvatski vaterpolisti s optimizmom očekuju utakmicu šestog kola Svjetske lige, u kojoj će se u utorak, 12. ožujka, s početkom u 17.30 sati, na sisačkom olimpijskom bazenu sastati s aktualnim olimpijskim i europskim prvakom, reprezentacijom Srbije.

- To će biti susret dvije ponajbolje svjetske reprezentacije, u kojima su vrhunski vaterpolisti. Budući da su se obadvije reprezentacije već plasirale u završnicu Europskog kupa, to će biti ponajprije utakmica za prestiž. Drago mi je da će Hrvatski vaterpolo savez tako dati i svoj doprinos tituli Europskog grada sporta, koji je zaslužio grad Sisak. Ujedno će se utakmicom obilježiti i 25 godina djelovanja VK Siscia - rekao je na konferenciji za novinare u Sisku, predsjednik HVS-a Mladen Drnasin.

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ocijenila je kako je odluka o odigravanju derbija u Sisku veliko priznanje gradu, koji je sposoban i spreman organizirati velike sportske priredbe. Športsko rekreacijski centar i gradska Zajednica sportskih udruga, kako je rekla, obavljaju posljednje pripreme za utakmicu koja će odlučiti o prvom mjestu.

- Prošlogodišnja prijateljska utakmica između reprezentacija Hrvatske i Španjolske bila je uspješna generalna proba za predstojeći derbi - zaključila je Ikić Baniček.

Prvu utakmicu sa Srbijom u Nišu komentirao je reprezentativac Ivan Buljubašić, koji je rekao kako je nakon dobre igre našoj reprezentaciji ponestalo i sportske sreće pa su utakmicu izgubili na peterce. Zbog klupskih obveza, dodao je, malo je vremena za pripreme reprezentacije, ali je dodao kako ne očekuje neka iznenađenja, jer se ekipe i igrači dobro poznaju.

Izbornik Ivica Tucak već je objavio popis 13-torice igrača na koje računa u dvoboju sa Srbijom. To su vratari Marko Bijač (Pro Recco) i Ivan Marcelić (Mladost), centri Luka Lončar (Jug CO) i Josip Vrlić (Barceloneta), braniči Andro Bušlje (Olympiacos), Marko Macan (Jug CO) i Ivan Buljubašić (Mladost), na desnoj strani Maro Joković (Jug CO), Xavi Garcia (Jug CO) i Lovre Miloš (Mladost) te na lijevoj strani Loren Fatović (Jug CO), Anđelo Šetka (Jadran) i Ante Vukičević (Marseille).

Otvoreni trening reprezentacije bit će na sisačkom bazenu u ponedjeljak od 11 do 12.30 sati.

Na pitanje novinara da li bi se incident u Splitu mogao negativno odraziti na sisačku utakmicu, predsjednik HVS-a Drnasin je odgovorio kako se incident, koji su svi osudili, nije dogodio na sportskom borilištu. Izrazio je uvjerenje kako incident ne bi trebao narušiti odnose između dva saveza. Dodao je kako je nakon tog događaja u Splitu odigrana utakmica između POŠK-a i Šapca i da pritom nije bilo nikakvih problema.

Zaključio je kako je Split već dobio organizaciju Europskog prvenstva 2021. godine te kako vjeruje da će i ta priredba proteći u sportskom duhu.

Uoči dvoboja u Sisku reprezentacija Srbije vodeća je u skupini D s osam bodova, Hrvatska je druga sa sedam, a posljednja Rumunjska je završila natjecanje bez ijednog boda.