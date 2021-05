UFC-ova zvijezda ulazi u nogomet! Još ne zna hoće li Manchester United ili Celtic

Conor McGregor u MMA svijetu napravio je mnogo, jedan je od najuspješnijih UFC-ovih boraca svih vremena, a posebno se istaknuo kao poduzetnik, što kroz pregovore o svojim mečevima, što kroz poslovne pothvate. I sad želi u nogomet...

Naime, svoj brend viskija prodao je ove godine, zajedno s ostalim suvlasnicima, za oko 600 milijuna američkih dolara. Uz to dogovara nove UFC mečeve od kojih zarađuje nekoliko desetaka milijuna dolara, no ono što ga okupira u posljednje vrijeme jest uložiti u nogometni klub.

I to ne bilo kakav, u igri su Celtic i Manchester United.

- Priča je započela sa Celticom, da budem iskren. Oko kupnje dionica koje ima Dermot Desmond. Svakako sam zainteresiran oko preuzimanja nekog sportskog kluba u budućnosti! I Celtic i Manchester United su momčadi koje volim, svakako. Ali otvoren sam za razgovore. I svjestan da za klub mogu napraviti velike stvari - napisao je na Twitteru kao odgovor na glasine o njegovu preuzimanju jednog od dva spomenuta kluba.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP