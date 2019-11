U tučnjavi huligana u Ukrajini sudjelovali i pripadnici Torcide

Uoči dvoboja Europske lige između nogometaša Oleksandrije i Saint Etiennea u ukrajinskom Lavovu došlo je do navijačkih nereda, a u masovnoj tučnjavi huligana sudjelovali su i Hrvati, piše FranceBleu.

Francuski portal javlja kako je među navijačima Saint Etiennea bilo i pripadnika Torcide. U tučnjavi je sudjelovalo stotinjak ratobornih navijača, a policija je privela 12 huligana. Incident se dogodio na glavnom trgu u Lavovu.

FC Olexandria - Saint-Étienne. (match in Lviv) 07.11.2019 The night before the match a massive fight broke out between Karpaty Lviv ~ 80 vs. ~ 80 Saint-Étienne + Hajduk Split. Part 2. Video after the fight. pic.twitter.com/zX2GjZXXX1

U neredima su ozlijeđena dva policajca, a zapaljena su i dva policijska vozila. Sukob navijačkih skupina Oleksandrije i Saint Etiennea dogodio se i prije pet godina kada je ozlijeđeno nekoliko Francuza.

Prijateljstvo između Hajdukovih navijača i kolega iz Saint Etiennea traje još od 1974. godine kada su njihovi klubovi igrali u Kupu prvaka.

Lani su na finalu Lige prvaka u Kijevu između nogometaša Liverpoola i Reala u tučnjavi s ukrajinskim huliganima ozlijeđena dvojica Engleza.

