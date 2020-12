U Tokiju ćemo napasti olimpijsku medalju s dva singla i dva para

Pod paskom svog prvog trenera Vedrana Martića, Marin Čilić marljivo se u Zagrebu (na betonu, naravno) priprema za novu sezonu. U Australiji će se na početku godine, u nešto više od mjesec dana organizirati nekoliko turnira, a među njima i Svjetski kup. Marin i Borna Ćorić nadaju se nastupu, iako on još nije posve izvjestan, a ako Hrvatska nastupi vodit će je kao i lani Luka Kutanjac.

- To će biti u redu, niti većinu ostalih reprezentacija na tom natjecanju neće voditi izbornici iz Davisova kupa. Vjerujem da ću biti ondje, spreman sam pomoći ako to bude potrebno, ali Kutanjac će to dobro obaviti - kaže Vedran na početku našeg razgovora.

O Čilićevoj protekloj sezoni (14-12 u pobjedama i porazima, bez ijednog četvrtfinala) nerado govori, ali svi znamo da je godina bila teška.

- Ova je godina bila posebna, s velikim prekidom, bez gledatelja, sa stalnim testiranjem na COVID-19, nikad se nije znalo igra li se neki turnir ili ne. Teško je bilo usredotočiti se na igru. U svemu tome netko se snašao bolje, netko lošije... Ha, dobro je da se uopće igralo.

A što od Marina možemo očekivati u novoj sezoni?

- Nezahvalno je prognozirati bilo što, ili najavljivati sad ovo ili ono. Treba pobijediti prvog suparnika, pa drugog, ići meč po meč. Za nas je najvažnije da Marin bude zdrav i da u novu sezonu uđe što spremniji.

A kad putujete u Australiju?

- Pa, vjerojatno ćemo putovati 14. ili 15. siječnja, dakle dva tjedna prije početka turnira, zbog propisane karantene. Igrači će biti izolirani u hotelima, izlazit će samo na treninge i trenirati u skupinama od po četiri tenisača.

Vama ostaje Davisov kup, ali prije toga i olimpijski turnir u Tokiju. Izgledi?

- Daleko je još završni turnir Davisova kupa, ali naravno da ću pažljivo pratiti naše suparnike, tenisače Australije i Mađarske. Valja se nadati da će nam svi igrači biti zdravi i da ćemo nastupiti u najboljem sastavu, a onda smo opasni za svakoga. U Tokio idem i veselim se tome. Vjerujem da će Čilić i Ćorić imati dobre plasmane i da će osigurati nastup u pojedinačnoj konkurenciji (prvih 56 igrača s ATP liste - op. a.), a što se parova tiče, imamo više mogućnosti.

Puno je opcija, još nismo razgovarali o tome. Neka krene sezona, pa ćemo vidjeti, u parovima imamo čak i višak igrača. Najvažnije je da se dobro spremimo, a ako tako bude, napast ćemo olimpijsku medalju s dva singla i dva para

To je i maksimalan broj natjecatelja za svaku zemlju, šest po spolu. Nego što je s Fed kupom, hoćete li tražiti smjenu Ive Majoli?

- Ja sam to već i prije rekao, ne mislim da je u mojoj nadležnosti i ženska reprezentacija. To bi bilo previše, posebno nakon što sam počeo trenirati i Marina. Šteta je što Petra Martić ne igra, ali mi imamo puno mladih i perspektivnih tenisačica - Vekić, Konjuh, Fett, Bošković - i ja vjerujem da će naša reprezentacija napokon napraviti neki pomak.

Za kraj još malo optimizma, naši mladi igrači se dobro razvijaju, posebno je u zaletu Duje Ajduković?

- Duje se odlično razvija, trebao je biti u momčadi i protiv Indije, ali otkazao je zbog ozljede pokosnice. On često i trenira s Marinom, u stalnom smo kontaktu. Imamo mi i odlične juniore, Prižmića i Poljička, i zbog toga mi je drago da će se u Splitu sljedeće godine osim Challengera organizirati i nekoliko Futuresa na kojima će naši mladi igrači stjecati iskustvo.