INTERVJU: VELIMIR ZAJEC

'Pretjerujemo u mitologiji da za Jugoslaviju netko nije mogao igrati jer je Hrvat. Radilo se o nečem drugom'

"Croatia je u vrijeme Franje Tuđmana bila privilegirana u smislu financija. Onog trenutka kada je Ćiro Blažević bio postavljen za vlasnika kluba, kada je uložio određena sredstva. Nakon toga ta su sredstva nestala. Nije bilo nikakvih jakih sponzora i onda je država napravila dioničko društvo u koje su ‘utočene’ zainteresirane tvrtke. A u to su ušle i pod pritiskom države i uskočile s 4-5 milijuna maraka i onda se situacija bitno popravila. To su napravili i u Hajduku kada je Grad uskočio i posudio novac, u Osijeku... U tom smislu Dinamo, odnosno Croatia bila je u prednosti u odnosu na druge. Ali nije bilo lobiranja kod sudaca, to je bilo sve relativno čisto...", kaže u velikom i nikad iskrenijem razgovoru za Večernji list legendarni dinamovac Velimir Zajec.