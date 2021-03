U Hajduku su ga zvali 'baby Pirlo', a on otkrio: 'Prodali su me kada nisam htio ići...'

Bivši veznjak Hajduka Andrija Balić, aktualni igrač Dunajske Strede iz Slovačke dao je podcast-intervju za SportKlub u kojemu je otkrio kako iz Hajduka nije otišao svojevoljno.

- U Hajduku sam se brzo etablirao u prvoj momčadi, ali i prije sam imao ponuda, već sa 16 godina iz Engleske, kasnije i iz Španjolske, gdje sam ja i htio otići, ali Hajduk je sve te ponude odbijao. Kasnije kad ja nisam negdje htio otići, oni su prihvatili, bilo je tu čudnih događaja, ali sada ne bih o tome - rekao je pa pojasnio je li mu smetalo što su ga zvali 'baby Pirlo'.

- Nije mi bio pritisak, bila mi je čast da me uspoređuju s igračem top klase, ali morao sam raditi na svom imenu, stvarati Andriju.

Dok je on još stvarao Andriju, Hajduk ga je odlučio prodati u Udinese za 3 milijuna eura.

- Ja sam stvarno htio još godinu, dvije igrati u Hajduku, razviti se, steći neko iskustvo, ali to nije bilo moguće. I Igrački i kao čovjek sam sazrio u Italiji, evo ne znam što bih na to odgovorio - rekao je Balić pa otkrio bi li se vratio među Bile:

- Teško mi je na to odgovoriti, puno stvari igra ulogu, ali sigurno je da bih razgovarao i da bih razmotrio tu ponudu. Bi li do toga došlo, teško je reći. Moja je želja vratiti se u Hajduk svakako, je li to za dvije godine, ili na kraju karijere, svakako imam želju. Jednog dana - zaključio je.