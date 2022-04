VIDEO U briljantnom derbiju sezone palo četiri gola, ali još ništa nije odlučeno za vrh!

Veliki derbi 32. kola engleske Premier lige na Etihad stadionu okončan je bez pobjednika. Nogometaši Manchester Cityja i Liverpoola odigrali su u sjajnoj utakmici 2-2.

Dva puta je City vodio golovima Kevina De Bruynea i Gabriela Jesusa, ali Liverpool je uspio sve preživjeti te pogocima Dioga Jote i Manea osvojiti bod. Time je stanje na samom vrhu ljestvice ostalo identično onome prije derbija. Manchester City ima bod prednosti (74-73). Sve pogotke pogledajte OVDJE.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Vatreno je bilo na Etihadu od samog početka, a ritam je od starta diktirao domaći sastav. U petoj minuti odličnu je šansu imao Sterling, a već u idućem naletu City je poveo. De Bruyne je pucao s 20 metara, a lopta je dodirnula Matipa, promijenila smjer i zaplela se u mreži.

No, Liverpool je imao spreman odgovor i izjednačio je vrlo brzo nakon toga. U13. minuti Diogo Jota je smirio delirij na stadionu zabivši za 1-1. Prvo poluvrijeme je nastavljeno tako da je Manchester City bio bolji i više napadao, no Liverpool je bio spreman iskoristiti sve ponuđeno od suparnika te je frcalo s obje strane.

Opet je poveo City i to u 36. minuti kada je asistirao Cancelo, a Gabriel Jesus pogodio za 2-1. Domaćin je na odmor otišao uz prednost, ali na samom početku drugog dijela novo izjednačenje. Sjajnu asistenciju je poslao Salah, a Mane je rutinski prevario Edersona za 2-2.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Praznog hoda u ovom velikom derbiju nije bilo sve do kraja. Opet je Manchester City bio taj koji je ostavljao odlučniji dojam na travnjaku. Više je napadao, bio brži i konkretniji, a poveo je po treći put u 63. minuti. Sterling je zabio za novo vodstvo, no taj je pogodak poništen zbog zaleđa.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Iako su obje momčadi do kraja imale prilike za novi pogodak mreže se više nisu tresle i sve je okončano podjelom bodova.

Podsjetimo kako su ove sezone, na Anfieldu, ove dvije momčadi također odigrale 2-2, a tada je Liverpool dva puta vodio.