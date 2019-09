Tužne vijesti iz Brazila: Legendarni nogometaš izgubio sina

Legenda brazilskog i svjetskog nogometa Cafu izgubio je sina. Tužnu vijest potvrdio je Cafuov bivši suigrač Paulo Sergio. Danilo Feliciano de Moraes preminuo je u 30. godini. Brazilski mediji pišu kako je doživio srčani udar igrajući nogomet.

Nogomet je igrao u dvorištu obiteljske kuće u Sao Paulu, a nakon nekoliko minuta požalio se na jake bolove. Otišao je u bolnicu, gdje je ubrzo preminuo. Danilo je bio najstariji od troje Cafuove djece, a nogomet nije igrao profesionalno.

😔 Danilo Feliciano de Moraes, the eldest son of Brazil legend Cafu has tragically died aged 30 whilst playing football with his friends.



