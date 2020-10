Trener Sheffielda pozvao Modrića: 'Neka dođe sljedeći vikend, samo treba kopačke'

Veliki sam obožavatelj hrvatskog nogometa. Imate možda Modrićev broj?, rekao je nakon poraza od Manchester Cityja trener Sheffield Uniteda Chris Wilder za Sportklub.

- Ako je slobodan, može doći igrati protiv Chelseaja sljedeći tjedan. Nalazimo se na Stamford Bridgeu oko 15:30, pa da, samo nek ponese kopačke. Da, ovo je pozivnica Luki, dođi igrati za nas - rekao je Wilder, a onda prokomentirao utakmicu u kojoj je za njegovu momčad bio koban projektil s 20-ak metara. Uputio ga je Walker.

- Imali smo priliku za napraviti rezultat, samo je nismo iskoristili. Nismo pokazali onu kvalitetu koju trebamo pokazati za pobijediti na ovoj razini. Kad igrate sa Cityjem, nećete dominirati u posjedu i imati šansu za šansom. Pokazali smo želju da nešto izvučemo, ali nismo pokazali kvalitetu. Nismo igrali dovoljno brzo i hrabro da pokušamo zabiti - rekao je Wilder.

Nažalost po njega i njegove momke, ovo neće biti posljednji velikan s kojim će se susresti. Dapače, slijedi ih još.

- Da, Liverpool pa sad City i Chelsea sljedeći tjedan. Ali to je tako...

