Trener Benfice priznao: Nemam pojma o Dinamu

Trener sljedećeg Dinamova suparnika u Europskoj ligi, portugalskog velikana Benfice Bruno Lage nakon 4-0 pobjede protiv Chavesa u 23. kolu domaćeg prvenstva rekao je kako još ne razmišlja o susretu protiv hrvatskog prvaka koji je na rasporedu 7. ožujka.

"Bila je to dobra izvedba. Snažno i odlučno smo ušli u utakmicu pa jako dobro odigrali prvo poluvrijeme. Znali smo kako napraviti ono što je trebalo napraviti", rekao je Lage nakon trijumfa protiv 17. momčadi portugalskog prvenstva.



Upitan o Dinamu s kojim će igrati 7. ožujka u Zagrebu pa 14. ožujka u Lisabonu odgovorio je:

"Nemam saznanja o protivniku. Vrlo je kompliciran... u posljednja dva, tri dana analizirali smo utakmice Chaves-Porto, Braga-Chaves, Chaves-Maritimo i još uvijek našu prezentaciju protiv Galatasaraya. Proveli smo dva i pol sata ili tri da bismo analizirali svaku od njih, a moramo naći vremena i za jesti te spavati. To je naš način rada, ne razmišljamo dalje od toga. Znamo da je Dinamo momčad koja je napravila zanimljiv put u Europi, ali to je to", rekao je Lage.

Pozornost Lagea sada je usmjerena na subotnji veliki derbi u Portu. Porto je vodeća momčad prvenstva sa 57 bodova a Benfica je druga sa 56. Pet dana kasnije njegovi igrači gostovat će u Maksimiru protiv vodeće momčadi hrvatskog prvenstva.

>> Pogledajte reakciju Nenada Bjelice nakon što je doznao da igra protiv Benfice