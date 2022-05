"Trema može pokositi Hajduk, a Rijeka uz onakav Dinamo nikad lakše nije mogla biti prvak!"

Bila je to plodna i uzbudljiva godina u Rijeci, 1978., godina hipijevskih fizura, "mikrofonki", brkova, popularnih zulufa. U ožujku te godine u prostorijama Zajednice Talijana Circolo održan je koncert nekolicine mladih riječkih rock-sastava, na kojemu su se prvi put pojavili Parafi, jedan od prvih punk sastava u Europi. Glazbeni kroničari tvrde da je to bio prvi službeni punk koncert u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji.

Dva mjeseca kasnije, 24. svibnja 1978., NK Rijeka osvojila je svoj prvi trofej, Kup Jugoslavije, svladavši u Beogradu Trepču iz Kosovske Mitrovice s 1:0 pogotkom rođenoga Užičanina Milana Radovića (69).

Stan svakome igraču

No, vratimo se još dvije godine unazad, kada je riječki heroj Radović iz pirotskog Radničkog, tada jakoga drugoligaša, prešao u Rijeku.

- Znate li koliko je bio jak i moćan Radnički iz Pirota? Toliko da je naš predsjednik Dragan Nikolić, direktor Konfekcije Prvi maj Pirot, obećao da će svakome od nas igrača kupiti stan u bilo kojemu gradu u Jugoslaviji ako se plasiramo u Prvu ligu - počeo je svoju priču Radović i nastavio:

- Ja sam se u Pirotu dogovorio da ću ostati, jer sam dobio dobre uvjete, ali moj menadžer i prijatelj kazao mi je da me želi Rijeka i da bi bilo korektno barem doći razgovarati s ljudima, da se nepotrebno ne ruše mostovi. Tako sam i ja išao razgovarati s Rijekom kako bih joj se zahvalio na ponudi. Sletio sam na pulski aerodrom, poslali su taksi po mene i dovezli me u Opatiju. Tu me čekao predsjednik Rijeke Ljubo Španjol, proveo me kroz Opatiju, prelijepi grad pun života, odveo na večeru... Bio sam očaran takvim dočekom, ali sam ostao pri svojim uvjetima očekujući da Rijeka neće na njih pristati. A Španjol je samo kazao: 'Imaš to'. Nazvao sam suprugu, objasnio joj da se premišljam, a ona je samo kazala: 'Napravi kako misliš da je najbolje. U Pirot se uvijek možemo vratiti'.

Milan Radović postao je legenda Rijeke. U njoj je igrao od 1976. do 1981., osvojio dva puta Kup, bio prvi strijelac prvenstva u sezoni 1980./1981.

- Zavolio sam Rijeku, doživio sam ovdje najljepše trenutke karijere. Emotivno sam vezan za Kantridu, najposebniji stadion na svijetu, pa iako dolazim na Rujevicu, ne mogu se oteti dojmu da bi Rijeka na Kantridi imala više gledatelja nego na sadašnjem stadionu. Znate li da neki od starijih navijača Rijeke nikada nisu došli na Rujevicu? Ja ih poznajem nekolicinu.

Najdraži gol karijere

Vratimo se na herojsku 1978. godinu. Ona je simbolično vezana i za 2022., budući da je Rijeka na putu prema trofeju u četvrtfinalu na Starom placu izbacila Hajduk s 1:0. Bio je to najjači Hajduk u povijesti, peterostruki uzastopni osvajač Kupa.

- Pogodak je za nas, mislim, postigao Kustudić, a u polufinalu pao je Velež. A finale? Trepča je te sezone ispala iz Prve lige, iako je imala dobru momčad, s nekoliko olimpijskih reprezentativaca. Mi smo je u prvenstvu u Mitrovici glatko pobijedili, a u finalu bila je to muka. Noge su nam se bile odsjekle od treme, toliko da u 120 minuta nismo odigrali ni jednu poštenu akciju. Gol je pao u 91. minuti, špicom sam gurnuo loptu pokraj vratara, i to je bilo dovoljno za pobjedu. To mi je najdraži gol u karijeri jer je Rijeka njime osvojila prvi trofej. I sad se naježim kad se toga sjetim, doček u Rijeci bio je nešto najljepše što sam ikada doživio. Toliko emocija, radosti, sreće... ma to se ne da opisati!

Prvi Kup Rijeci je s klupe dobio crnogorski trener Dragutin Spasojević. Umro je 2016. godine.

- Krut trener, staroga kova. Ali, jedan od rijetkih za kojega bi igrači dali sve. Kada smo kretali na pripreme u Sloveniju, rekao je upravi: 'Ne idemo nikamo dok igračima ne isplatite sve dugove i rate!'. Time nas je pridobio.

Je li Rijeka trebala imati bolju sezonu?

- Žao mi je što je tako ispalo, ali Rijeka nikada lakše nije mogla biti prvak. Imali smo otvoren put prema naslovu, imali smo jesenas pet bodova više od Hajduka, a sezonu smo okončali sa sedam bodova manje od Hajduka. To vam sve govori. No, Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek ništa posebno nisu igrali. Momčadi koje su njegovale i imale prepoznatljivu igru bili su Hrvatski dragovoljac u drugom dijelu, te Istra 1961 i Lokomotiva.

Tko je favorit u finalu Hrvatskog kupa?

- Mi smo veći favoriti od Hajduka. Znate, najteže je kada nešto morate, kada svi od vas to očekuju, kad je biti ili ne biti, kao što je nama bilo protiv Trepče. Trema vas proguta! Nije lako ni igračima Hajduka, ni njihovu treneru. Ne osvoji li Kup može pakirati kofere.

Tko je za vas bio otkriće sezone u momčadi Rijeke?

- Žao mi je što Josip Drmić nije prvi strijelac lige. Ja kažem – gospodin Drmić! Zbog njegova profesionalnoga odnosa, poštenoga pristupa i ponašanja u svakoj utakmici. Mladi Rijekini igrači imali su što naučiti od gospodina Drmića.

A njegov crveni karton protiv Hajduka?

- Bio je isprovociran osjetivši da nema zaštitu sudaca i reagirao je nesmotreno. Drmić nije imao isti status kod sudaca kao Livaja. Sjetite se samo kako je Livaja, kad je postigao pogodak u Rijeci, nesportski provocirao Armadu. To je ponašanje koje bi zaslužilo suspenziju, a on nije dobio ni žuti karton.

Milan Radović nekada je igrao za Rijeku na Poljudu, ali kaže kako mu je puno draži bio Stari plac.

- Tamo je bio bolji ambijent, publika odmah do igrališta, dok je na Poljudu daleko. Inače, u Splitu sam bio i kao igrač Radničkog iz Pirota dok se gradio Poljud. Naš predsjednik Nikolić dao je novac za kupnju reflektora na Poljudu, pa smo deset dana bili Hajdukovi gosti. Spavali smo u hotelu Lav i igrali prijateljske utakmice s lokalnim klubovima - prisjetio se Radović, koji će zajedno s nekolicinom suigrača iz 80-ih u četvrtak biti Rijekin gost na finalu Kupa.

