Transrodna žena plasirala se na Svjetsko prvenstvo za muškarce, protivnice bijesne: 'Izbacite je!'

Noa-Lynn van Leuven ime je žene koja je ispisala povijest pikada. Ova 28-godišnja Nizozemka plasirala se na PDC-ovo Svjetsko prvenstvo u pikadu na kvalifikacijama koje su održane proteklog vikenda. Priča jedne od najboljih pikadistica na svijetu posebna je, tim više što je Noa nekada bila muškarac...

Nakon što je u finalu kvalifikacija pobijedila prvu igračicu svijeta Beau Greaves o njoj se počelo pričati u negativnom kontekstu. Naime, iako se ženski pikado kao sport bori za sve veću prepoznatljivost pored muških kolega, unutar tih krugova vladalo je pravo nezadovoljstvo time što van Leuven ima pravo nastupati u ženskoj konkurenciji.

Stvar je otišla do te mjere da je PDC prijetio da će disciplinski kazniti sve one igračice koje ne budu htjele igrati protiv van Leuven, transrodne žene. Jedna takva igračica, Deta Hedman odbila je dvaput igrati protiv transrodnih igračica pod izlikom da to "remeti njeno mentalno zdravlje".

Van Leuven je inače uvjerljivo pobijedila Greaves, s prosjekom od 109.64 na kvalifikacijama u Leicesteru. Nikada se prije transrodna žena nije natjecala na SP-u koje će se po tradiciji održati od 15. prosinca do 3. siječnja u Alexandra Palaceu u Londonu. Van Leuven je spol promijenila 2021. godine, a godinu iza se pridružila ženskom natjecanju. Inače, ranije spomenuta Hedman tražila je da se van Leuven i ostale transrodne žene izbace iz svih ženskih natjecanja.