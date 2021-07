Transfer bomba! Vlašić ide kod Rebića? Još se 'cjenkaju' oko odštete s Rusima

Dalić zove: Nikola, dođi i budi vođa na terenu.

Tata zove: Nikola, pametno igraj.

Sestra zove: Evo me, vodim navijanje u Kopenhagenu, zabij gol Španjolcima.

Žena zove: Rodilo ti se dijete, ajde sad igraj tamo.

Paolo Maldini zove: Pakiraj kofere, trebaš mi u Milanu.

To je ugrubo lista najbitnijih poziva Nikole Vlašića unazad zadnjih mjesec dana. Svega je bilo. Puno se očekivalo, puno je pokazao. 'Evo mladoženje i budućeg oca', vrištali su medijski stupci pod Nikolinim forografijama na okupljanju reprezentacije, a sada 'Evo najboljeg igrača ruske lige i budućeg igrača Milana'.

Još je na Euru Vedran Ćorluka ustvrdio da je mladi Vlašić prerastao rusku ligu i da je vrijeme za korak više, a čini se da je taj korak sve bliže.

Navodno je upravo sportski direktor rossonera, Paolo Maldini, nazvao u Moskvu i otvorio pregovore o dovođenju Vlašića na posudbu s opcijom otkupa. Rusi traže 35 milijuna eura za svoju zvijezdu, a sada ostaje vidjeti što će biti dalje. Trenutno je ta cijena, prema pisanju medija, previsoka za Talijane, ali možda ju Moskovljani prilagode u nastavku pregovora.

Milan have inquired about Nikola Vlasic but CSKA Moscow’s high demand of €35M does not make a possible deal sustainable



