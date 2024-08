Tko je čovjek iz Tuzle na kojeg je bijesna čitava Srbija? Bogdanović ga ispsovao pred kamerama

Srpska košarkaška reprezentacija poražena je od SAD-a rezultatom 95:91 u polufinalu Olimpijskih igara. U napetoj utakmici izabranici Svetislava Pešića vodili su gotovo čitavo vrijeme, no na kraju se NBA-zvijezde predvođene LeBronom Jamesom, Stephom Curryjem i ostalima raduju prolazu u finale u kojem će ove subote igrati protiv Francuske. Velik dio srpske javnosti bijesan je zbog lošeg suđenja na utakmici. Bolje rečeno, Srbi smatraju da su ih suci pokrali, da su zbog njih izgubili utakmicu.

"Odradili su posao za koji su poslani od strane FIBA-e. Toliko dodvoravanja Amerikancima, tolika količina materijalnih grešaka i apsolutno nepoštovanje Srbije o čemu je jasno pričao i Pešić", piše među ostalim Kurir koji donosi i portret glavnog suca utakmice, Ademira Zurapovića iz Tuzle. Zurapović je bio glavni sudac, a pomagali su mu Julio Anaya iz Paname i Martins Kozlovskis iz Latvije.

- Ono što je napravio Zurapović koji slovi za jednog od najboljih svjetskih sudaca predstavlja veliku sramotu. Sudac rođen u Tuzli dobro zna svoj posao - naravno - kada ga želi tako raditi. Zašto je dopustio Amerikancima da postižu poene iz trokoraka i za to kažnjavao izbornika Srbije tehničkom greškom? To su pitanja na koja nikada nećemo dobiti odgovor - piše Kurir.

Dodaju i sljedeće:

- Morao je Zurapović barem zaštititi Nikolu Jokića jer u karijeri nikada nije sudio igraču kao što je on. Imao je tu čast da dijeli parket s najboljim košarkašem planete i najboljim europskim igračem svih vremena... Da je samo zaštitio Jokića, a ne dopustio da mu se sviraju osobne pogreške kada izbije protivniku loptu pri zakucavanju, Ademir bi zaslužio poštovanje - pišu Srbi uz dodatak:

- Ali dodvoravanje "dream teamu" ili svojim gazdama iz FIBA-e bilo je izgleda jače. Za "suca" iz Paname nas ne bi iznenadilo da ne zna izbrojati tri koraka, ali Ademir to jako dobro zna. Zašto nije želio to i dosuditi, vjerojatno i to dobro zna. Zašto je on, kao prvi sudac prepustio neznalici iz Paname da vodi glavnu riječ, a on se povukao u stranu. I to vjerojatno dobro zna. Kao i što je pristao dopustiti da se igra po američkim pravilima i da im gleda kroz prste za korake najmanje 4 puta.

Još za vrijeme utakmice suca iz BiH, ali i njegove kolege ispsovao je srpski kapetan Bogdan Bogdanović. Sve se jasno vidjelo i u TV-prijenosu.