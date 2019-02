Cibonin trener Velić: Vidjelo se, Partizan je viši rang od nas

Košarkaši Partizana s lakoćom su nadigrali Cibonu (83:59) usred Zagreba. No, takvo što je bilo i za očekivati jer beogradski sastav je momčad više razine u odnosu na Zagrepčane koji tu jednu pobjedu s kojom bi osigurali ostanak moraju tražiti u narednim kolima. Recimo sljedećeg vikenda kod potencijalnog "utopljenika" Zadra.

Kada vam prvi razigravač ima samo jednu asistenciju (Marko Ljubičić), a startni centar (Krešimir Ljubičić) ostane bez iti jednog skoka, onda protiv čvrste momčadi kao što je Partizan uistinu nemate što tražiti.

- Velika je razlika u kvaliteti ovih momčadi. Recimo naši centri Ljubičić i Bundović fizički nisu mogli parirati njihovim centrima. Skupljali su u uspješno u reketu i uzimali našim igračima lopte iz driblinga ili presjecali dodavanja. To je ipak rang više u odnosu na nas. Osim toga, ostali klubovi iz vodeće četvorke ABA lige s Partizanom će imati mnogo problema.

Nakon traumatična ispadanja iz konkurencije za četvrtfinale Eurokupa, gostujućem treneru Andrei Trinchieriju najvažnije je bilo ovo:

- Takvi porazi, s primljenim košem u posljednoj sekundi, bole i žuljaju, Najvažnije nam je bilo da to zaboravimo, da se vratimo na teren i počnemo kopati. Gađali smo naše centre koji su bili efikasni. A kada u gostima uspijevaš spuštati loptu u reket i zabijati, onda je puno lakše kontrolirati ritam utakmice.

Kakav je dojam Trinchieri stekao o suparniku?

- Cibona je znala biti i bolja no mi smo znali da mogu biti jako opasni ako uđu u svoj ritam i zato smo mi odigrali čvrstu, fizičku utakmicu da im to ne dozvolimo. Ja imam veliko poštovanje za trenera i ovaj klub. Uostalom, Cibona i Partizan su povijest europske košarke i to nitko nikad neće moći izbrisati. Ova dvorana za mene nije kao i svaka druga, ova je posebna.

Nažalost, kod domaćina nitko nije odigrao posebnu utakmicu, čak niti Cibonin najbolji strijelac Marko Ljubičić (18 koševa), uz kojeg su dvoznamenkasti bili još i krilni-centar Damir Markota (11 koševa, 6 skokova) i branič Roko Rogić (10 koševa, 6 skokova).

Gostujući trener koristio je svih 12 igrača, a najviše su se isticali centri Đorđe Gagić (16 koševa) i Jock Landale (12 koševa) te branič-šuter Marcus Paige (12) prigodom čijeg prisustva na parketu je Partizan odlazio na najveći plus.