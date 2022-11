Teški dani za Stipu Miočića: 'Počivaj u miru. Znam da me sada gledaš s neba'

Hrvatsko-američki UFC teškaš Stipe Miočić na Instagramu je podijelio tužnu vijest - preminuo mu je otac Bojan (61).

"Nisam to htio objavljivati, ali želim da svi znaju. Moj je otac umro u nedjelju i hvala vam na svim porukama, pozivima i molitvama. Bio si veseljak, tvrdoglav, samouvjeren, tip osobe koja je svakome rekla što misli. A to sam definitivno pokupio od tebe. A opet, bio si najnježnija osoba prepuna ljubavi (a i to sam pokupio od tebe). Zahvalan sam što si bio uz mene u 40 godina života. Možda jesi bio pola svijeta dalje, ali si uvijek bio tu za mene", napisao je Stipe i dodao:

"Razgovori s bili su najbolji trenuci. Znam da si gore, iako mi je teško, ali sigurno si se udobno smjestio i gledaš nas. Jako te volimo, hvala ti što si bio ti. Djeca ne bi bila to što jesu da te nije bilo. Ne volim dijeliti osobne stvari na društvenim mrežama, ali važno je da se sjetimo njegovog života i toga kako je dobar čovjek bio. Počivaj u miru, znam da ćeš paziti na nas."

Bojan Miočić rođen je u Rtini kraj Paga, dok je Stipina majka Kathy iz okolice Centigrada. Živjeli su u SAD-u, no njihov je brak propao. Bojan Miočić se 2011. vratio u Europu i živio u Linzu. Svom sinu Bojanu usadio je veliku ljubav prema Hrvatskoj što se jako dobro vidi po svakom nastupu u kavezu.

