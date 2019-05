Šokantna priča novopečenoga reprezentativca, jedva je preživio kao beba

Reprezentativni poziv Dariju Melnjaku nagnao nas je da posjetimo selo iz kojega potječe kako bismo saznali nešto više o njemu, ali i njegovu bratiću Marku Rogu koji je u reprezentaciji već neko vrijeme.

– Došli su među prvim polaznicima Fotexove nogometne škole. Odmah se vidjelo da imaju ono nešto, bili su uporni, talentirani i radišni. Ne sjećam se da su u pet godina, koliko sam ih trenirao, izostali s više od par treninga. Nije bilo prehlade, temperature...

Bio sam već tada uvjeren da će obojica doći sve do repke, a ne samo do Prve lige – kaže nam Miroslav Fošnar, prvi trener Marka Roga (23) i Darija Melnjaka (26), dvojice bratića iz općine Vidovec u Varaždinskoj županiji.

Prvi je iz Nedeljanca, sela s oko 1500 žitelja, a drugi iz susjednog Krkanca koji nema više od 400 stanovnika. Kako je tako mala općina dala dvojicu velikih igrača i reprezentativca?

Ne ponašaju se kao zvijezde

– Zafrkavaju nas je da je to sigurno od vitamina iz zelja koje se tu u Vidovcu uzgaja. Mortik ima nekaj u tome, vrag bi ga znal – šale se u Krkancu. Recept za uspjeh, uz talent i upornost dvojice mladića, valja ipak potražiti u odličnoj nogometnoj školi u Nedeljancu koju je pohađalo i do 150 djece.

– Dario je rođeni vođa, već kao klinac loptao se s velikima. Kao dječak od osam-devet godina već je mogao prezentirati trening seniorima. Vršnjaci su ga slušali i slijedili. Ima tu neku komunikaciju koja osvaja ljude – secira Fošnar.

Nogometnu školu imao je i NK Varteks u Varaždinu, no to je tada bio klub iz Prve lige, nije se moglo samo tako upasti.

– Dario, na primjer, s 12 godina nije upao jer su mu rekli da je premali, da je presitan. Kod nas u Nedeljancu posvećivali smo djeci puno pažnje, i mi smo se htjeli dokazati da možemo. Odlazio sam čak u školu na sastanke s učiteljima.

Trenirao sam s njima dva-tri sata i još im je bilo premalo. Marko i Dario nisu bili ni blizu alkoholu i cigaretama, to garantiram za obojicu. Trudio sam se objasniti im da najprije postanu dobri ljudi i da sve vraća. Dario nikad nije bio zabrinut da neće uspjeti, imao je vjeru.

Još se prepričava kako je 2003. Dario postao mister Sportskih igara mladih u Splitu i otpjevao “Maglu” Josipe Lisac. Bez treme.

Zbog nekih razmirica Škola nogometa Fotex se 2012., nakon 11 godina rada u Nedeljancu, spojila s NK Varteksom koji su osnovali navijači nekadašnjeg Varteksa pa sad na području Vidovca djeluje samo jedna škola nogometa za područje cijele općine, objašnjava Fošnar koji je radio i s Josipom Belim Brezovcem, Josipom Golubarom, Matijom Kristićem...

Iz općine Vidovec, točnije iz Nedeljanca, dolazi i ženska nogometna reprezentativka Janja Čanjevac, koja je tu trenirala s dečkima. Mještani kažu da Dario i Marko, otkad su postali profesionalci, navraćaju u rodni kraj kad god uhvate slobodne dane.

– Dečki su ostali skromni, dođu na kavu, pa tko ih stigne uloviti za kavicu i razgovor... Marku kao da je još neugodno kad se oko njega okupe djeca, kao da ga je sram što je popularan. Na računu ima vjerojatno 50 milijuna, ne furaju se oni na jet-set kao Ronaldo i ti neki. To su naši domaći seoski dečki – kažu.

Darijeva strina Ana Melnjak gledala ga je kako kao dječak lovi loptu po zajedničkom dvorištu u Ulici Alojzija Stepinca.

– Znam da je imao težak put do uspjeha i svaka mu čast! Nije mu išlo glatko, sam se izborio za ovo, nitko ga nije gurao. Mi smo, znate, zapravo više rukometna obitelj, no Dario je odmalena težio nogometu. Imao je viziju u glavi i svaka mu čast što su i njega pozvali u reprezentaciju – kaže strina Ana.

Uspio u onome što obožava

Dario je prošao NK Zelinu, Slaven Belupo, belgijski Lokeren, azerbajdžanski Neftçi i slovenski Domžale, a od prošle zime je u turskom Rizesporu, gdje mu je ovih dana u posjetu otac Mladen. Majka Karmen radi u Fotexu, onom istom po kojem se zove škola nogometa.

– To je bila prednost jer sam Dariju u firmi mogla kupovati trenirke na rate. Suprug nigdje ne radi, ima bolesnu nogu. Kako smo mogli, tako smo mu pomagali – kaže.

Sin je, dodaje, uvijek bio borac.

– S dva tjedna imao je tešku operaciju zbog zapetljaja crijeva. Šanse da preživi su bile jako male. Rodio se kao velika beba s 4200 grama, a onda nakon dva tjedna – šok. U bolnici su ga zvali Junior, naš Junior. Izvukao se, dragi Bog ga valjda čuva. Veliki je vjernik, svi smo tako odgojeni – kaže majka Karmen.

A moglo je i krenuti drugim smjerom, mogao je sad djecu učiti padeže i glagole.

– Uvijek je bio odlikaš, završio je za tehničara za računalstvo i upisao se na Učiteljski fakultet u Čakovcu, razrednu nastavu i hrvatski jezik. Želio je biti učitelj jer jako voli djecu, ali nije išlo, prevelike su obveze bile u klubu. Vozio se svaki dan iz Zeline u Čakovec i to mu je bilo prenaporno.

Zamrznuo je fakultet nakon što je dao jednu godinu. Moram priznati da, mama k’o mama, nisam bila za to. Sad vidim da je bio u pravu, da je uspio u nogometu koji obožava. Jednom je padala kiša i spremalo se nevrijeme. Imao je, mislim, deset godina. Rekla sam mu da nema treninga jer se sprema nevrijeme, a on me pogledao ozbiljno i rekao: “Mama, pravi nogometaši igraju i po kiši!” Morali smo ga voziti na trening iako, naravno, treninga zbog nevremena nije bilo. No njega je samo nešto vuklo...