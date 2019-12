I dok svi pričaju o skijanju, Snježnoj kraljici, skijaškim skokovima.... jedan mladi sportski entuzijast iz Karlovca ulazi u neku sasvim drugu priču. Naime, Karlo Bukovac (19) koji je prije dvije sezone postao tek treći Hrvat koji je nastupio u svjetskom kupu Ice Cross Downhilla, sada se priprema za prvo natjecanje sezone, ali i prestižno Red Bullovo natjecanje.

- U subotu (28. prosinca) čeka me prva utrka po rangu ispod Red Bull Ice Crossa, to je novo ime za Red Bull Crashed Ice. Održava se u Austriji i to je prva utrka sezone. Nakon toga imam pozivnicu za utrke Red Bulla. Dolazi stotinjak natjecatelja iz cijelog svijeta. Ta utrka je u ožujku sljedeće godine. U Svjetskom kupu su tri takve utrke, a ja ću nastupiti samo u jednoj koja se održava u Moskvi.

Kakva je konkurencija u takvim natjecanjima?

- S obzirom na to da je prva utrka Svjetskog klupa i takav je rang, doći će svi najbolji na svijetu. Bit će neki bivši i svjetsko prvaci. Konkurencija ne može biti bolja. Doći će Marco Dallago iz Austrije, Jim De Paoli iz Švicarske, Michael Lulianello iz SAD- a i German Titov iz Rusije kao dio elite seniorske utrke, ali svakako i svjetski juniorski doprvak Joni Saarinen iz Finske i Leevi Nakari koji je ove sezone jedan od najvećih favorita za pobjedu u svjetskom juniorskom prvenstvu.

Ipak, Karlo ima velika očekivanja.

- Ovo je sezona od koje dosta očekujem. To je prva sezona u kojoj mogu nastupiti u nekojoj od utrka Red Bulla. Želim što više bodova. Želim steći što više iskustva, kaže Karlovčanin koji je jedini Hrvat u tom natjecanju otkad postoji novi oblik natjecanja, odnosno posljednjih pet godina, a i jedini je hrvatski profesionalni predstavnik s Red Bullovom pozivnicom.

Karlo kliže od svoje treće godine, a cijela priča s Downhillom krenula je kada je imao 11 godina. Tada je s prijateljima u Karlovcu sam pokušao napraviti stazu. Naime, nosili su vodu iz Kupe neb li zaledili stazu.

S pripremama za ovu sezonu počeo je dosta rano.

- Pripreme su krenule već na ljeto kada sam krenuo s kondicijskim treninzima. Kada je zahladilo održavao sam svoje treninge na ledu u Zagrebu i Karlovcu. Mogu reći da sam spremniji nego ikad za ovu sezonu. Znao sam trenirati i po dva puta dnevno.

Ove je godine upisao i Ekonomski fakultet u Zagrebu i to mu je dosta pomoglo..

- Da, zbog toga sam mogao ranije krenuti s treninzima. Pošto sam u Zagrebu pa mogu na klizalište u Dom Sportova ili na Velesajam. Moj plan je voziti najmanje dvije utrke ove sezone. Ako uspijem dogovoriti nešto sa sponzorima otišao bih na više. To su ipak dosta supa putovanja. Tu mi treba dosta podrške - zaključio je.