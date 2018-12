Ta slika sa Schumijem mi visi na zidu kuće, ali i u mojim uredima

Prije pet godina najtrofejniji vozač u povijesti formule 1 doživio je tragičnu nesreću na skijanju koju je jedva preživio i koja ga je godinama prikovala za krevet. Da nije u pitanju bio baš Michael Schumacher, zbog težine ozljeda ta osoba sasvim izvjesno ne bi više bila živa. S početkom nove godine Schumacher će 3. siječnja napuniti točno 50 godina, a tim povodom veliki intervju za Sport Bild dao je njegov prijatelj Jean Todt (72), predsjednik organizacije Fia koji je bio šef momčadi Ferrarija u vrijeme kad je Schumacher u crvenom bolidu osvojio pet naslova prvaka. Na intervju je došao sa slikom iz 2000. godine...

Štitili su jedan drugoga

– Suzuka. Michael i ja na postolju. Ta mi slika visi na zidu kuće, ali i u mojim uredima u Ženevi i Parizu. Život s Michaelom meni je zauvijek ostao u najljepšem sjećanju.

Sport Bild: Zašto je ova fotografija za vas tako posebna?

Todt: Ona pokazuje zašto me Ferrari angažirao i zašto sam uzeo Michaela. Bilo je to 1996., a na prvu titulu čekali smo do te 2000. Kad nam je u Suzuki to konačno uspjelo, rekao sam mu da naši profesionalni životi više nikad neće biti isti i da smo ispunili snove navijača diljem svijeta.

Foto: HOCH ZWEI/DPA/PIXSELL

Sport Bild: Sjećate li se kad ste prvi put sreli Michaela?

Todt: Naravno. Bilo je to 1994. godine, odsjeli smo u istom hotelu i razmijenili nekoliko riječi. Bio sam tada u kontaktu s njegovim menadžerom Willijem Weberom, a Michaela sam opet sreo 1995. u Monte Carlu. Michael je bio kombinacija velikog talenta, predanosti i lojalnosti. A bio je referenca i za inženjere i tehničare. Michaelu je uspjelo motivirati sve članove našeg tima. Bio je više od vozača.

Sport Bild: Što je vašu kombinaciju s Michaelom i Rossom Brawnom kao tehničkim direktorom činili tako dobrom?

Todt: Teško razdoblje do prve titule, vrijeme u kojem smo gubili. Zato što nam tada nije išlo kako smo očekivali. Imali smo previše tehničkih problema, a pritisak je bio velik. Michael i ja imali smo tada dobar odnos, ali nismo bili prijatelji. Ja sam ipak bio njegov šef. Ali kad bi morao odgovarati na pitanje o mojoj situaciji, uvijek bi rekao: “Ako Jean mora otići, odlazim i ja!”

Sport Bild: I vi ste njega štitili.

Todt: Tako je. U Jerezu 1997. (sudar s Villeneuvom u finalnoj utrci SP-a). Tad je u potpunosti izgubio kontrolu nad sobom. I kazna je bila teška: diskvalifikacija iz utrke, ali i iz SP-a. Trebalo se izboriti s nekim kontroverzama. Michael je bio oslabljen. Ali unatoč svemu bio sam uz njega. Shvatio sam njegovu emociju i bol u kokpitu. Tako sam mu se sve više približavao. Mnogi su ga opisivali arogantnim i teškim. A on je jednostavno bio sramežljiv.

Sport Bild: Kakav je danas vaš odnos s obitelji Schumacher i Michaelom?

Todt: Prisniji nego ikad. S Michaelom sam i prije bio prisan. Ne mogu govoriti o njemu, ali mogu reći da znam sve o njemu. Prije nesreće čak se angažirao u mom institutu za ozljede kralježnice i leđne moždine. On je vjerojatno bio najveći privatni investitor. Ali danas je još prisniji moj odnos s Corinnom i djecom.

Mick krenuo očevim stopama

Sport Bild: Naročito s Mickom koji je krenuo očevim stopama.

Todt: Sjećam se da je Michael sina prije često dovodio u Italiju. Tada bi najčešće kod mene prespavao. Imao sam tada jedan vrt s kokošima, a Mick bi ih lovio s mojoj suprugom Michelle. Danas je on već odrasli čovjek. Imam puno kontakta s Michaelom, redovito ga viđam. Veliku nagradu Brazila, nakon koje sam kritizirao RTL zbog previše reklama, gledao sam, primjerice, kod Michaela u Švicarskoj. Uz cijelu me obitelj veže jako prijateljstvo i povjerenje.

Sport Bild: Mick Schumacher sad vozi u formuli 2, a u formuli 3 je aktualni europski prvak. Koliko vas to veseli?

Todt: Važno je da Mick radi ono u čemu uživa, što ga čini sretnim. Istovremeno je za njega važno da je uspješan jer je na njemu i velik pritisak. Razumljivo, ljudi od njega puno očekuju. Ipak je on sin vozača rekordera po broju naslova. Zato me razveselilo što je ove godine uspio ispuniti očekivanja. Sad je u formuli 2, ali pred njim je još dug put i važno je da na njemu ima zaštitu.