Svjetski skakački spektakl ovaj vikend stiže u Mostar

Skokovi u vodu s vrtoglavih visina sami po sebi dovoljno su spektakularni. No, kada uključuju nevjerojatne tjelesne manevre i savršeno planirane pokrete svakog dijela tijela i to u izvedbi najboljih skakača svijeta – onda su doista vrijedni toga da im svjedočimo, ako ne uživo, onda bar putem malih ekrana.

Kad je popularna svjetska serija Red Bull Cliff Diving svoje prvenstvo odlučila dovesti u Mostar, napravila je izvanredan pothvat jer skakačka kultura kojom diše ovaj grad nešto je čime se ponosi cijela Bosna i Hercegovina.

Trostruka olimpijska visina skakaonice, točnije 27 metara, visina je koja bi u slučaju pogrešnog, takozvanog 'palačinka' pada, bila jednaka padu na beton s 13 metara s visine, a glavni protagonisti ovog svjetskog prvenstva svoje majstorije izvode bez ikakve zaštitne opreme.

Ono što imaju je savršena fizička sprema, zavidna razina mentalne snage i nevjerojatna koncentracija. Skok možda traje samo tri sekunde, ali tijekom te tri sekunde najbolji skakači svijeta uspiju izvesti ono što ni u usporenoj snimci ne možemo prebrojiti.

Zatim, nakon pravog umijeća pokreta, u hladnu (ispod 10 stupnjeva) i brzu Neretvu udare s prosječnom brzinom od oko 90 kilometara na sat.

Za sigurnost skakača brinu se ronioci koji tijekom cijelog natjecanja borave u Neretvi, privezani konopima kako ih rijeka ne bi odnijela. Čim skakač uroni u vodu, oni rone za njim i odmiču se od njega tek pošto im on da jasno određeni znak da je sve u redu. Iako talenti ove svjetske serije iz sezone u sezonu grade svoj skakački stil i teško je i procijeniti tko bi mogao biti pobjednik, Mostar ipak ima svog favorita, a to je Orlando Duque, Kolumbijac koji je Mostarce osvojio još prije mnogo godina kada je posjetio njihov Stari most.

Orlando je napravio i nekoliko uspješnih projekata i u Hrvatskoj, pronašavši savršene litice na Visu, Dugom otoku, u Rogoznici i drugim obalnim mjestima.

Na šestoj, pretposljednjoj stanici sezone nastupit će 14 skakača i 10 skakačica, a vrlo je izgledno da će upravo u Mostaru pasti odluka o ovogodišnjim prvacima. Gary Hunt i Rhiannan Iffland su uvjerljivo vodeći u ukupnom poretku i plasmanom do šestog mjesta bi i teoretski osigurali obrane naslova.

Red Bull Cliff Diving svjetska serija posjetit će Mostar 23. i 24. kolovoza 2019., a osim na licu mjesta, akciju vrtoglavih skokova u vodu moguće je pratiti UŽIVO na Red Bull TV aplikaciji za pametne uređaje.